Inwestycje w bezpieczną przyszłość zyskały na wartości

Krajobraz kształtujący się po pandemii całkowicie zmieni perspektywę gospodarki. Jej kołem zamachowym staną się ci, którzy dają dostęp i możliwość inwestycji w bezpieczną przyszłość.

Fundamentem bezpiecznej przyszłości świata jest energia, będąca niewidocznym bodźcem do działania naszej współczesności. Z jednej strony rozumiana przez wieki jako zapał i motor do rozwoju cywilizacyjnego, z drugiej podstawa dóbr technologicznych i globalnej komunikacji. Zapotrzebowanie na energię stale rośnie. Jak pokazuje 21. edycja sprawozdania „World Energy Markets Observatory” z grudnia 2019 r., wzrost ten już dawno przerósł założenia porozumienia paryskiego dotyczące transformacji energetycznej Europy oraz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Wraz z nim status najszybciej rozwijającego się sektora energetyki zyskały odnawialne źródła energii. Polski Instytut Energetyczny w swoich 15 tezach przyszłości dla Polski z raportu „Foresight Polska 2035. Eksperci o przyszłości” zakłada m.in. ponad dwukrotny wzrost ilości odnawialnych źródeł w naszym kraju. Raport był sporządzony jeszcze przed pandemią, mimo to PIE nie odrzuca jego założeń, podkreślając dalekosiężną perspektywę. Czy tezy to jedynie dywagacje? Wyniki polskiego lidera rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych, Columbus Energy, za 2019 r. i za pierwszy kwartał 2020 r. pokazują realny efekt biznesowy tej branży.

Wyświetl galerię [1/2] W „21 lekcjach na XXI wiek” Yuval Noah Harari pisał,że aby dokonywać mądrych wyborów dotyczących przyszłości życia, musimy patrzeć na sprawy z globalnej, a nawet kosmicznej perspektywy. W ujęciu biznesowym koronawirus weryfikuje tę globalną i kosmiczną perspektywę światowych firm mierzących się z gospodarczym kryzysem. Po jego zakończeniu kołem zamachowym mogą stać sięci, którzy dają dostęp i możliwość inwestycji w bezpieczną przyszłość — uważa Dawid Zieliński, prezes Columbus Energy. [FOT. ARC]

Bezpieczna przyszłość to OZE

Firma Columbus Energy obecna jest na polskim rynku od 2014 r., jako pionier branży fotowoltaicznej, jeszcze przed wejściem w życie ustawy o OZE. Firma założona przez krakowskiego wizjonera Dawida Zielińskiego od momentu wejścia na giełdę w 2016 r. do końca 2019 r. wygenerowała 25-krotny wzrost przychodu, do poziomu 210 mln zł rocznie, a tylko w pierwszym kwartale 2020 r. przekroczyła 125 mln zł. W ciągu niespełna sześciu lat Dawid Zieliński stworzył organizację wycenianą przez inwestorów giełdowych na prawie miliard złotych, tworząc bezpośrednio i pośrednio ponad 1500 miejsc pracy. Jak na spółkę wpływa czas pandemii?

— Na szczęście jesteśmy w branży, którą ekonomiści i nawet politycy nazywają kołem zamachowym gospodarki po kryzysie koronawirusa, a do tej grupy zaliczają się: fotowoltaika, pompy ciepła, magazyny energii i elektromobilność. To wszystko jest kluczowym elementem przyszłości, z której musimy korzystać i czuć, że jesteśmy za to odpowiedzialni, żeby ta gałąź gospodarki przestała być tak bardzo betonowa, tak zależna od decyzji politycznych, a przeszła w ręce właścicieli domów, w ręce przedsiębiorców. Wtedy energia będzie tańsza, czystsza i będziemy mieli wpływ na swoje bezpieczeństwo, będziemy mieli swój prąd i swoje ciepło — podkreśla Dawid Zieliński.

Rozwój Columbus Energy to efekt konsekwentnie realizowanej strategii, której rezultaty widoczne są w oszacowanych wynikach za pierwszy kwartał roku 2020 — 125 mln zł skonsolidowanego przychodu netto i 18 mln zł zysku brutto, co przekłada się na ponad 460-procentowy wzrost przychodów i ponad 700-procentowy wzrost zysku w porównaniu do analogicznego okresu 2019 r. Liczby są potwierdzeniem światowego megatrendu inwestowania w OZE i zapowiedzią kolejnego sukcesu biznesowego tej branży w krajobrazie po pandemii.

— To sukces, za który zarząd dziękuje całej organizacji: za codzienny wysiłek, wielkie zaangażowanie i codzienne „przekraczanie własnych granic”. Obrazowym efektem rozwoju organizacji jest to, że dziś co sześć minut powstaje nowa instalacja od Columbus Energy — podkreśla zarząd spółki.

Obok dynamicznego wzrostu sektora mikroinstalacji fotowoltaicznych dla domów i firm Columbus Energy poszerza portfel inwestycji w projekty farm fotowoltaicznych, z których ponad połowa dotychczas zakupionych 25,5 MW jest już w trakcie przyłączania do sieci energetycznej. Na początku kwietnia 2020 r. spółka podpisała umowę z firmą Unisun na budowę farm fotowoltaicznych o mocy 66 MW z wygraną aukcją, których wartość po przyłączeniu do sieci wyceniana jest przez spółkę na około 260 mln zł. Projekt zgodnie z założeniami zostanie zrealizowany jeszcze w 2020 r., a Columbus Energy ma prawa pierwokupu tych inwestycji. Razem z projektami, które spółka rozwija samodzielnie i z partnerami, ma również potencjał na budowę ponad 500 MW takich elektrowni. Tym samym firma jest częścią odpowiedzialnej społecznie i klimatycznie transformacji energetycznej Polski.

Koniec 2019 r. dla Columbus Energy oznaczał również wejście w branżę energetyki cieplnej, firma rozpoczęła sprzedaż i montaż pomp ciepła. Jak podkreśla Dawid Zieliński, na początku 2020 r. pierwsze pompy ciepła zostały już zamontowane i w zestawie z fotowoltaiką stanowią doskonałe ekoenergetyczne rozwiązanie dla domów jednorodzinnych i firm. Potencjał sektora energii cieplnej stanowi dla spółki kolejny z fundamentów perspektywicznych przychodów.

Równolegle Columbus Energy rozwija się międzybranżowo za sprawą inwestycji w spółkę Nexity Global, dostarczającą system zarządzający infrastrukturą do ładowania samochodów elektrycznych.

— We współpracy z Columbus Energy będziemy wspólnie tworzyli rozwiązania technologiczne dla naszych klientów, budując wartość opartą na nowej dyrektywie unijnej RED II, która ma umożliwić połączenie prosumentów i użytkowników fotowoltaiki biznesowej, farmy fotowoltaiczne z przyszłymi magazynami energii i właśnie infrastrukturą do ładowania pojazdów elektrycznych w jeden duży komplementarny system, dający przewagę konkurencyjną Columbus Energy i Nexity — podkreśla Dawid Kmiecik, prezes Nexity.

Biznes w czasie pandemii

— Wypracowaliśmy kompetencje pracy online, szkoleń i webinariów, które sprawią, że w momencie całkowitego odmrożenia gospodarki będziemy jeszcze mocniejsi — podkreśla Dawid Zieliński, komentując miejsce firmy w kontekście krajobrazu po pandemii.

Skuteczność biznesu procentuje dzięki perspektywicznym inwestycjom w rozwój organizacji oraz wypracowaniu unikatowego modelu biznesowego, który pozwala na skuteczne budowanie sieci partnerów, operacyjne podnoszenie jakości usług, dynamizowanie sieci sprzedaży. Realny efekt podjętych działań widoczny jest na przykładzie Columbus Elite — spółki będącej częścią grupy kapitałowej Columbus Energy, która w pierwszym kwartale 2020 r., niespełna rok po otwarciu projektu, dołożyła do portfela całej firmy ponad 7,5 MW mocy OZE. Jak podkreśla Paweł Bednarek, prezes zarządu Columbus Elite, w kwietniu 2020 r., mimo koronawirusa, wartość zrealizowanej przez spółkę sprzedaży była rekordowo wysoka.

Co buduje skuteczność sprzedaży w czasie pandemii? Postawa: zdalni, odpowiedzialni i konsekwentni, a także relacja na linii doradca energetyczny i instalator — konsument oparta na bezpieczeństwie, z uwzględnieniem dystansu społecznego i patrzenia w przyszłość — inwestowania Polaków w niezależność energetyczną, która generuje oszczędności i ma przełożenie na tzw. efekt ekologiczny.

Jak podkreśla Dawid Zieliński, w roku 2020, tak ważnym ze względu na nieprzewidywalne zmiany ekonomiczno-społeczne, istotne jest, aby firmy skupiały uwagę nie na krótkoterminowych potencjalnych zyskach, lecz na długofalowej strategii, na budowaniu wartości dla klientów i całego społeczeństwa. To zaprocentuje nie tylko zwiększeniem wartości samej firmy, ale stworzy również przestrzeń dla nowych usług i produktów, a tym samym dla nowych miejsc pracy.

— Świat się zmienia w niesamowitych kierunkach, a gwałtowne zmiany powodują czasem istne huragany, także te gospodarcze. Bycie elastycznym, a tym bardziej posiadanie zespołu świetnych ludzi, którzy potrafią te zmiany i okazje wykorzystywać, daje nam właśnie tę przewagę. Tempo, talent, troska i technologia — to wartości, które budują potencjał Columbus Energy — podsumowuje Dawid Zieliński.

