Studenci działający w stowarzyszeniu BEST na Politechnice Warszawskiej zapraszają na największe targi pracy w Polsce organizowane przez studentów dla studentów.

Inżynierskie Targi Pracy to wydarzenie, które zorganizowane zostało po raz pierwszy przez Stowarzyszenie Studentów BEST na Politechnice Warszawskiej już w 1993 roku. W 2022 roku po raz 28 studenci najlepszych uczelni technicznych w kraju będą mieli okazję do spotkania przedstawicieli firm, poznania rynku pracy i wzięcia udziału w prelekcjach i warsztatach. Do 2020 roku Targi niezmiennie odbywały się w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej. Blisko 10 tysięcy studentów miało możliwość zapoznać się z ofertami ponad stu firm. Pandemia koronawirusa była kolejnym wyzwaniem dla organizatorów. Ze względu na bezpieczeństwo uczestników oraz obostrzenia panujące w kraju w 2021 roku odbyła się pierwsza zdalna edycja Inżynierskich Targów Pracy. Zorganizowanie dużego wydarzenia dla tysięcy uczestników, z zapewnieniem bezpieczeństwa wymagało przeniesienia spotkań na platformę internetową.