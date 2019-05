Itaka też już lata z Modlina

Po TUI z podwarszawskiego portu od wczoraj podróżują także klienci największego w Polsce touroperatora.

6 maja Itaka zainaugurowała rejsy z Lotniska Modlin do Malagi w Hiszpanii.

- Rejsy będą wykonywane przez Ryanair Sun w każdy poniedziałek do 30 września – mówi Piotr Henicz, wiceprezes Itaki.

Itaka to największe w Polsce biuro podróży, które w tym roku obchodzi 30-lecie. W ubiegłym roku miało 2,5 mld zł przychodów i 24,53 mln zł zysku netto.

To już drugie, po TUI Poland, biuro, które proponuje klientom wyloty z podwarszawskiego portu. TUI, drugi pod względem przychodów touroperator w Polsce (niemal 2,2 mld zł przychodów i 33,36 mln zł zysku netto w 2018 r.), ruszył przed majówką z rejsem do Hammametu w Tunezji. 29 maja touroperator zainauguruje z Modlina loty do Antalyi w Turcji (dwa razy w tygodniu), a od 3 czerwca – do Tirany w Albanii. Dla TUI pracują Ryanair Sun i Enter Air.

- Trwają rozmowy w sprawie kolejnych kierunków z naszego lotniska. Mamy nadzieję, że oferta przewozów czarterowych będzie sukcesywnie powiększana – mówi Leszek Chorzewski, p.o. prezesa Lotniska Modlin.

Z informacji „PB” wynika, że do wejścia do Modlina przymierza się także Grecos.

W I kw. 2019 r. port obsłużył 718 635 pasażerów, co oznacza wzrost o 5,2 proc. w porównaniu z I kw. 2018 r. W całym 2018 r. lotnisko obsłużyło niecałe 3,1 mln pasażerów.

Itaka jest druga w Modlinie, ale za to chce być pierwsza w Radomiu. Podpisała list intencyjny z PPL, które kosztem 425 mln zł zamierza zbudować lotnisko do końca 2020 r.

Modlin zyskuje, bo PPL, właściciel Lotniska Chopina, zapowiada, że od 2021 r. w Warszawie nie będzie miejsca dla czarterów. W ubiegłym roku liczba pasażerów czarterowych obsłużonych na Okęciu urosła o 20 proc. do 2,2 mln.