W 2022 r. czołowi touroperatorzy (21 największych biur) mieli 13 mld zł przychodów, co oznacza wzrost o 77,4 proc., 3,4 mln klientów, czyli o 56,4 proc. więcej i 160,7 mln zł zysku netto, co stanowi o 25 proc. mniej niż w 2021 r. – wynika z danych Instytutu Badań Rynku Turystycznego TravelData.

Zagraniczne zwycięstwo Itaki

Największe przychody, 3,8 mld zł, zanotowała Itaka Holding. Nowa Itaka, jej spółka odpowiadająca za polski rynek, wypracowała 2,8 mld zł. 1 mld zł pochodzi z zagranicznej działalności. To prawie dwukrotnie więcej, niż zanotowały piąte i szóste w zestawieniu przychodów biura Grecos i Exim Tours.

Čedok, czeskie biuro podróży, które należy do Itaka Holdings od 2016 r., osiągnął w 2022 r. najwyższy zysk od 1989 r. Obsłużył 270 tys. klientów, czyli dwukrotnie więcej niż w 2021 r., a obroty wyniosły prawie 5 mld CZK (prawie 999 mln zł), a zysk EBITDA prawie 72 mln CZK (14,4 mln zł). W ubiegłym roku Itaka otworzyła biuro w Budapeszcie i zapowiedziała, że w tym roku obsłuży 42 tys. klientów z Węgier. Touroperator z Opola ma także spółkę na Litwie.

Średnio czołowe biura podróży zwiększyły w ubiegłym roku przychody do 2021 r. o 77,4 proc., a najmocniej w TOP10 Regis Bis (o 173 proc.), Sun&Fun, który je podwoił, i Rainbow (o 87 proc.). W porównaniu z przedpandemicznym 2019 r. przychody firm były średnio o 30,3 proc. wyższe, a największą poprawę w TOP10 zanotowały Coral Travel (112,6 proc.), Exim Tours (108,7 proc.) oraz Best Reisen (88,5 proc.).

Bardzo niskie marże

W ubiegłym roku ceny paliw lotniczych i niski kurs złotego nie sprzyjały w wypracowaniu zysku. Najwyższy zysk netto wypracowała Itaka Holding (73,65 mln zł), przy czym większość została zrealizowana za granicą, bo Nowa Itaka zarobiła na czysto 21,63 mln zł, czyli mniej niż drugi Coral Travel, trzeci Grecos i czwarty Rainbow. TUI miał 3,09 mln zł zysku netto, mniej niż Grupa Almatur. Największe biura miały rentowność poniżej 2 proc., do której dążą: Itaka Holding 1,9 proc., Coral Travel 1,6, Rainbow 0,9. Nowa Itaka 0,7, a TUI Poland 0,1 proc. W tym roku przedstawiciele biur liczą na podniesienie rentowności. Sprzyjają im ceny paliwa i kursy walut.

Kto miał więcej klientów niż przed pandemią

Pod względem liczby klientów kolejny raz najlepszy był TUI, a na trzecie miejsce wskoczył Coral Travel, wypychając z podium Rainbow. Coral Travel zwiększył w porównaniu z 2021 r. liczbę klientów o 65,6 proc., podczas gdy średnia dla branży wyniosła 56,5 proc. Liderem w TOP10 był Rego Bis (160,9 proc.), lepsze od Coral Travel były także Sun&Fun 74,1 proc. oraz Exim Tours 68 proc. W porównaniu z 2019 r. w ubiegłym roku przybyło wiodącym touroperatorom 2,8 proc. klientów. TUI, Itaka i Grecos miały ich mniej niż przed pandemią, wynik poprawiły za to Coral Travel (o 210 tys.) i Rainbow (o 53,9 tys.).

Przetasowania poza pierwszą trójką

W tym roku touroperatorzy sprzedali do połowy maja o kilkadziesiąt procent więcej wyjazdów niż rok temu i o ok. jedną piątą więcej niż w 2019 r. Na rynku rozpychają się jednak nowi gracze: Anex, touroperator z Turcji, oraz ukraińskie biuro Join UP! Pierwszy planuje w tym roku obsłużyć w Polsce 150 tys. klientów, a drugi 50 tys. Oba biura są dużymi graczami w Turcji i sprzedają wyjazdy taniej niż polska konkurencja.

– Na podsumowania jest jeszcze zdecydowanie na wcześnie, właśnie wchodzimy w okres, który zadecyduje o wyniku branży za 2023 r. Patrząc na nasze statystyki sprzedaży oraz osiągane przychody, mogę jednak już teraz powiedzieć, że będzie to bardzo dobry rok zarówno dla Itaki, jak też naszych zagranicznych spółek. Oczywiście, o ile sezon będzie przebiegać jak do tej pory, czyli bez zewnętrznych zakłóceń. Nasza wiodąca pozycja w rankingu nie jest zagrożona, być może będą jakieś przetasowania w pozostałej trójce największych graczy – mówi Piotr Henicz, wiceprezes spółki Itaka Holdings.