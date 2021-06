J.W. Construction powoli odrabia straty

Deweloper po bardzo słabym sprzedażowo 2020 r. nie opublikował tegorocznego celu kontraktacji. Sprzedaż w I kw. 2021 r. wyniosła 232 lokale w porównaniu z 210 rok wcześniej. W I kw. 2021 r. J.W. Construction przekazało klientom klucze do 230 lokali wobec zaledwie 29 przed rokiem, co determinowało oczywiście wzrost przychodów w ujęciu r/r. Działalność deweloperska osiągnęła obroty 94,5 mln zł przy zysku brutto na sprzedaży w wysokości 15,9 mln zł, co oznacza rentowność na poziomie 16,9 proc. Biorąc pod uwagę bardzo dobry sentyment na rynku nieruchomości taka zyskowność wydaje się przeciętna.

Ostatnie kwartały były niewątpliwie trudne dla J.W. Construction, które ma dużą ekspozycję na segment hotelowy i aparthotelowy, bardzo mocno dotknięty pandemią i związanymi z nią obostrzeniami. Ubiegły rok spółka zakończyła z dość pokaźną stratą. W I kw. bieżącego roku działalność hotelarska, aparthotelowa i gastronomiczna były nierentowne na każdym poziomie sprawozdawczości. Sądzę, że 2021 r. będzie bardziej udany dla dewelopera, jednak wyniki finansowe nadal będą odbiegać od osiąganych w najlepszych latach.

Istotnym wydarzeniem dla J.W. Construction było majowe ogłoszenie zamiaru nabycia akcji spółki w drodze przymusowego wykupu przez większościowego akcjonariusza. Decyzja nie była zaskakująca w kontekście niedawnego, przedterminowego wykupu obligacji notowanych na rynku Catalyst. Giełdowe serie obligacji zawierały kowenant związany z wycofaniem akcji emitenta z obrotu na GPW.

Ponadto w I kw. 2021 r. deweloper zdecydował się na sprzedaż za 17 mln zł gruntu o powierzchni 1,6 ha przy ul. Antoniewskiej w Warszawie. Wyjaśnił, że sprzedał działkę, bo możliwe do uzyskania parametry zabudowy nie spełniały jego oczekiwań. Nabywcą był Robyg, który szacuje, że potencjał budowlany działki wynosi 17,7 tys. PUM.