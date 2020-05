Jabłoński: ruszył portal promujący ofertę polskich firm na zagranicznych rynkach

Z myślą o polskich przedsiębiorcach, w tym producentach żywności, sprzętu medycznego oraz firmach technologicznych uruchomiliśmy specjalny portal promujący ich ofertę na zagranicznych rynkach, poinformował PAP wiceszef MSZ Paweł Jabłoński.

"Ze względu na pandemię koronawirusa dużo łańcuchów dostaw zostało przerwanych, powstało jednocześnie nowe zapotrzebowanie w wielu miejscach, w których dotąd takiego zapotrzebowania nie było. Jest to okazja gospodarcza dla naszych firm, stąd nasz pomysł na portal promujący polskich przedsiębiorców" - powiedział wiceszef MSZ.



"Celem platformy jest wsparcie polskich przedsiębiorców w obliczu pandemii koronawirusa i poszukiwanie dla nich nowych rynków zbytu. Chodzi przede wszystkim o producentów żywności, sprzętu medycznego, środków ochrony i higieny osobistej, środków farmaceutycznych oraz rozwiązań technologicznych – ale zapraszamy do nadsyłania ofert także przedsiębiorców z innych branż" - dodał Jabłoński.



Jak tłumaczył promocja przedsiębiorców ma się odbywać na wszystkich rynkach przy udziale polskich ambasad oraz PAIiH-u. "W tej chwili największy nacisk kładziemy na rynki azjatyckie. Spodziewamy się też istotnego zainteresowania z Afryki, zwłaszcza jeśli chodzi o rozwiązania medyczne i produkty żywnościowe" - zaznaczył.



"Zachęcamy przedsiębiorców, by zgłaszali się do nas, aby wysyłali swoje oferty. Nasze zagraniczne placówki otrzymały zadanie, aby intensywnie promować portal i obecne na nim oferty polskich przedsiębiorców w swoich kontaktach z przedstawicielami miejscowego biznesu i miejscowymi władzami, zwłaszcza ministerstwami odpowiedzialnymi za gospodarkę, rolnictwo oraz zdrowie. Będziemy pomagać naszym przedsiębiorcom w nawiązywania kontaktów biznesowych a także w kwestiach proceduralnych" - zapowiedział wiceszef MSZ.



Jabłoński wskazał, że więcej informacji oraz dane kontaktowe dla zainteresowanych przedsiębiorców można znaleźć na stronie internetowej: www.gov.pl/web/diplomacy/anti-covid-offer .