Jak e-handel zmienia branżę odzieżową

Kanał e-commerce odpowiada już za ponad 40 proc. sprzedaży dużych polskich spółek odzieżowych – CCC i LPP. Chociaż są to wyniki, w których widoczny jest wpływ pandemii, to jednak internetowa sprzedaż odzieży i obuwia staje się jednym z najważniejszych trendów kształtujących ten obszar handlu detalicznego.

Udział kanału e-commerce w przychodach Grupy CCC wyniósł w II kwartale roku obrotowego 2021/22 (05.2021-07.2021) aż 43,9 proc., co oznacza wzrost rok do roku o 4,3 pp. Warto zwrócić uwagę, że był to już okres, w którym handel zarówno w Polsce, jak i wielu innych europejskich krajach, został odmrożony po wiosennym lockdownie, więc kanał online nie stanowił już jedynej dostępnej możliwości dokonania zakupów. Mimo to jego udział w całości sprzedaży był bardzo wysoki. Z kolei w I kwartale 2021/22 udział internetowej sprzedaży Grupy CCC wyniósł aż 62,6 proc.. Sprzedaż w kanale e-commerce stanowi bardzo dużą część przychodów także w Grupie LPP. W I kwartale roku obrotowego 2021/22 było to 42,0 proc. (wzrost r/r o 9,4 pp.).