Jak kryzys półprzewodników zmieni łańcuchy dostaw

Większość koncernów motoryzacyjnych poprawiła swoje przychody w drugim kwartale 2021 r. i przekroczyła poziom sprzed dwóch lat. Część producentów wciąż jednak zmaga się z problemami podażowymi, głównie kryzysem w podaży mikroprocesorów. Czy globalny niedobór mikroprocesorów może więc spowodować zmiany w podejściu do utrzymywania zapasów w branży motoryzacyjnej?

W drugim kwartale 2021 r. przychody największych koncernów motoryzacyjnych były znacznie wyższe w ujęciu rok do roku, co oczywiście wynika z bardzo słabych wyników w analogicznym kwartale przed rokiem. Większość koncernów zanotowała jednak także wzrosty w stosunku do drugiego kwartału 2019 r. Wśród firm, których przychody w takim ujęciu wzrosły najmocniej, była Tesla (131,4 proc.), Hyundai (12,5 proc.) oraz BMW (11,3 proc.). Z kolei wśród firm, których odbicie w stosunku do przychodów sprzed dwóch lat było najsłabsze znalazł się Ford (-31,6 proc.), Subaru (-23,8 proc.), Volvo (-20,6 proc.) i Honda (-10,9 proc.).