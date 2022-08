Jak polski pracownik ocenia swojego szefa

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

73 proc. Polaków ma szacunek dla przełożonego, choć co czwarty przyznał, że jego szef krzyczy, a co piąty uważa, że źle traktuje pracowników.

Co polscy pracownicy myślą o swoich szefach? To postanowił sprawdzić serwis kariery InterviewMe.pl. Z przeprowadzonego przez niego badania wynika, że 71 proc. pracowników ma dobre relacje ze swoimi szefami. Jednocześnie zdaniem prawie co drugiego zatrudnionego (47 proc.) polscy szefowie prezentują niższą kulturę pracy w porównaniu do ich zagranicznych odpowiedników. Aż 58 proc. pytanych sądzi, że praca w firmie polskiej oznacza gorsze warunki pracy niż w zagranicznej.