Jak rozwój e-commerce wpływa na płatności online?

Komentarz partnera rankingu e-Gazele Biznesu

Aleksander Naganowski, dyrektor ds. rozwoju biznesu cyfrowego w polskim oddziale Mastercard Europe

E-commerce osiąga coraz większe wzrosty, przy stale rosnącej popularności zakupów online. Dzisiejsi konsumenci szukają prostych, bezpiecznych i bezproblemowych sposobów płatności. Co sprawia, że płatności w internecie będą coraz łatwiejsze?

43 proc. Polaków zamierza wydać w 2021 r. na zakupy online więcej niż w poprzednim roku. To dlatego tak ważne jest, by detaliści sprzedający w internecie stale szukali rozwiązań usprawniających obsługę transakcji. Badania Mastercard pokazują, że konsumenci częściej wracają do tych sprzedawców, którzy oferują możliwość zapisania danych karty płatniczej – tzw. Card-on-file – oferując szybkie i bezpieczne korzystanie z procesu płatności. 66 proc. z nich zgadza się, że używanie zapisanej wcześniej karty sprawia, iż płacenie online lub w aplikacji jest wygodniejsze. Z perspektywy sprzedawcy ten proces pozwala na zwiększenie lojalności klientów, a także zmniejszenie liczby porzuceń koszyka. Dzięki tokenizacji, tzn. zastąpieniu danych karty konsumenta specjalnym tokenem, informacje o płatności są unikatowe dla danej transakcji i mogą być używane tylko przez uprawnionego do tego sprzedawcę. Co więcej, tokeny cyfrowe nie tracą ważności – gdy klient otrzymuje od banku nową kartę, dane uwierzytelniające tokenu są automatycznie aktualizowane. To ułatwienie, dzięki któremu konsumenci nie muszą ponownie wprowadzać numerów kart.

Mastercard aktywnie wspiera także rozwój rozwiązania branżowego „Click to Pay”, które ma uprościć doświadczenia klientów w korzystaniu z kart płatniczych w środowisku e-commerce i m-commerce. Chcielibyśmy, żeby konsumenci mieli do czynienia z podobnym standardem jak w sklepach stacjonarnych, w których terminal pozwala nam zapłacić dowolną kartą i proces zawsze wygląda tak samo. W sferze online proces płatności kartą do tej pory mógł w różnych miejscach wyglądać inaczej i dlatego wspólnie z całą branżą dążymy do jego ujednolicenia.

Oprócz upraszczania samych płatności nie zapominamy także o innych aspektach, np. transparentności transakcji kartą w kanałach bankowości cyfrowej. Aż 84 proc. konsumentów przyznaje, że zdarzają się im problemy z identyfikacją niektórych zakupów w historii transakcji, co może wpływać na pogorszenie ich doświadczeń zakupowych. By rozwiązać tę kwestię, Ethoca, spółka należąca do Mastercard, wprowadziła nowe rozwiązanie dla bankowości cyfrowej, dzięki któremu użytkownicy kart płatniczych będą mogli łatwiej rozpoznawać transakcje zakupowe w historii swojego rachunku. To za sprawą dodatkowych informacji przypisanych do płatności, takich jak nazwa czy logo sprzedawcy. Oprócz poprawy doświadczenia zakupowego przez przejrzystość transakcji detaliści mogą również zwiększać widoczność swojej marki w kanałach cyfrowej bankowości.