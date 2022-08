Jak uodpornić MŚP na zawirowania rynku

Wielu przedsiębiorców prędzej czy później będzie borykało się z problemami kadrowymi czy spadkiem sprzedaży. Sytuacjom kryzysowym w firmach można zapobiegać lub zmniejszać ich negatywne skutki. Przedstawiciele biznesu, którzy doświadczają okresowych trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej, mogą liczyć na wsparcie oferowane w szóstej już edycji konkursu System Wczesnego Ostrzegania (SWO). Stawką w naborze prowadzonym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest grant w wysokości 18,5 tys. zł. Beneficjenci przeznaczą go na szkolenia i wsparcie doradcze będące wynikiem dogłębnej analizy kondycji firm. SWO jest finansowane z pieniędzy unijnych dostępnych w programie Wiedza Edukacja Rozwój.

Na kłopoty SWO: Granty pomogą przetrwać firmom, które doświadczają okresowych trudności związanych m.in. ze spadkiem sprzedaży lub problemami kadrowymi. Adobe Stock

– Zainteresowanie konkursem jest spore. W dwóch poprzednich naborach wpłynęło do nas w sumie tysiąc zgłoszeń. Tym razem czekamy na wnioski do 5 września. Oferowane przez nas wsparcie jest dopasowane do indywidualnych potrzeb firm. Granty pomagają w rozwiązaniu problemów, z którymi mierzą się przedsiębiorstwa – mówi Dariusz Budrowski, prezes PARP.

Sytuacja kryzysowa

Wojciech Kwiatkowski, senior menedżer w firmie doradczej Civitta, podkreśla, że celem konkursu SWO jest pomoc przedsiębiorcom w zdiagnozowaniu przyczyn zaistniałej w firmie sytuacji kryzysowej i zapewnienie im wsparcia w formie doradztwa i szkoleń.

– Dofinansowanie jest przeznaczone dla przedstawicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które doświadczają okresowych trudności związanych m.in. ze spadkiem sprzedaży, problemami kadrowymi czy istotnymi zmianami prawnymi i technologicznymi w danej branży, które wymuszają konieczność zmian w działalności gospodarczej – wyjaśnia Wojciech Kwiatkowski.

Kilka faz konkursu

Zwraca uwagę, że konkurs SWO składa się z kilku etapów.

– Pierwszym krokiem jest wypełnienie formularza rekrutacyjnego, który stanowi swego rodzaju autodiagnozę firmy. Dokument jest analizowany przez zewnętrznych doradców wybranych przez PARP. Z przedsiębiorcą, który zakwalifikuje się do konkursu, agencja podpisuje umowę o dofinansowanie. Następnie beneficjent wspólnie z zewnętrznym doradcą przygotowuje szczegółową diagnozę firmy i rekomendacje dotyczących jej ścieżki rozwoju. Ich wdrożenie wiąże się z wybraniem odpowiednich usług doradczych i szkoleń. Przedsiębiorca ma sześć miesięcy na ich zrealizowanie – zaznacza Wojciech Kwiatkowski.

Jego zdaniem konkurs SWO jest atrakcyjnym wsparciem dla firm, które odczuwają skutki pandemii, wojny w Ukrainie i wysokiej inflacji.

– Obecny nabór powinien cieszyć się sporym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców. Kierunek oferowanego przez PARP wsparcia należy uznać za odpowiedni na dzisiejsze czasy – ocenia Wojciech Kwiatkowski.

Dotychczas, w ramach pięciu naborów, agencja zrealizowała dla firm ponad 700 usług rozwojowych.

Poprawić płynność

Wojciech Król, doradca prawny w kancelarii Enta, podkreśla, że MŚP ze względu na specyfikę prowadzonej działalności podlegają zmiennym trendom rynku.

– Przedsiębiorcy, którzy doświadczają problemów, często wyprzedają majątek dla poprawy płynności firm. Niestety, nie myślą wtedy o szkoleniach, które mogłyby ich w przyszłości uchronić przed dziejącymi się właśnie zdarzeniami – podkreśla Wojciech Król.

Cykl życia produktu

Uważa, że konkurs SWO jest ciekawym rozwiązaniem, ale wymaga pewnej modyfikacji.

– Jeśli nabór ma dotyczyć wsparcia szkoleniowego, to należałoby zmienić jego grupę docelową. Warto, aby jego uczestnikami były MŚP, które jeszcze nie doświadczają problemów. Usługi doradcze i szkolenia proponowane w tym konkursie powinny być obowiązkowe dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Szkoda, że oferta szkoleniowa PARP nie jest też skierowana do dobrze prosperujących MŚP. Przecież każdy produkt lub usługa ma swój określony cykl życia. Chodzi o to, aby przedsiębiorcy potrafili przewidywać nadchodzące niekorzystne zmiany na rynku i z wyprzedzeniem modyfikowali swoje produkty i usługi - w taki sposób, aby odpowiadały one na potrzeby klientów – podsumowuje Wojciech Król.

Dla kogo dofinansowanie • firma, która odnotowała spadek sprzedaży towarów lub usług w ciągu sześciu miesięcy od zgłoszenia się do konkursu SWO • przedsiębiorstwo, w którym nastąpił odpływ kluczowych pracowników mający wpływ na jego działalność • firma z sektora, w którym wystąpiły niezależne od niej istotne zmiany prawne lub technologiczne wymuszające przeorganizowanie lub przebranżowienie • osoba spełniająca definicję przedsiębiorcy znajdującego się w okresowych trudnościach