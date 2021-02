Jak windykują małe i średnie przedsiębiorstwa

Firmy najczęściej przekazują faktury do windykatora dopiero wtedy, gdy samodzielne próby odzyskania należności nie działają.

W czasie pandemii problem zatorów płatniczych rośnie. Jak mali i średni przedsiębiorcy odzyskują swoje należności? Zapytał je o to Instytut Mands na zlecenie firmy windykacyjnej Kaczmarski Inkasso. Okazuje się, że firmy w pierwszej kolejności próbują robić to na własną rękę. Najczęściej decydują się na przekazanie spraw firmie windykacyjnej dopiero w momencie, gdy samodzielne próby odzyskania należności nie przynoszą efektu. Sporo MŚP wykonuje ten krok także wtedy, gdy nieopłacona faktura opiewa na wysoką kwotę. Dość często zwracają się też do profesjonalistów, gdy opóźnienie w spłacie trwa już długi czas.