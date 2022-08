Jak zabezpieczyć produkty i technologie

Wielu przedsiębiorców pomija kwestie ochrony dóbr intelektualnych w działalności operacyjnej, organizacyjnej i kadrowej firmy. Według Wojciecha Króla, doradcy prawnego w kancelarii Enta, to błąd.

Korzyść: Uzyskanie ochrony własności intelektualnej powinno być traktowane przez przedsiębiorcę jako inwestycja w budowanie pozycji rynkowej firmy.

— Warto dbać o dobra intelektualne. Na ich liście są: znaki towarowe, logotypy, grafiki czy know-how. Ochrona prawna wspomnianych dóbr poprzez ich rejestrację może pomóc przedsiębiorcy w dokapitalizowaniu spółki w przyszłości. Kiedy w firmie pojawia się taka potrzeba, zazwyczaj towarzyszą jej trudności z pozyskaniem finansowania. Na rejestrację znaków towarowych przedsiębiorca nie ma już czasu — mówi Wojciech Król.

Dlatego przyznawane przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) granty na sfinansowanie kosztów ochrony własności intelektualnej na poziomie od 50 do 75 proc. są — zdaniem Wojciecha Króla — korzystnym rozwiązaniem dla MŚP.

— Daje ono możliwość rejestracji wspomnianej własności intelektualnej bez presji czasu — podkreśla Wojciech Król.

Zaznacza, że przedsiębiorcy, którzy będą ubiegali się o dofinansowanie z SME Fund, czyli funduszu wsparcia dla MŚP, muszą przejść przez kilka etapów konkursu.

— Powinni dokładnie wczytać się w wymagania, które przypisane są do każdej fazy naboru — zaznacza Wojciech Król.

Dotacje są rozdzielane na poziomie europejskim na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”. Nie ma wyznaczonej puli dla poszczególnych państw członkowskich.

— Najpierw należy złożyć wniosek o dofinansowanie. Przedsiębiorcy mogą to zrobić do 16 grudnia - pod warunkiem, że budżet konkursu nie zostanie wcześniej rozdzielony. Inne niezbędne dokumenty to: zaświadczenie potwierdzające status płatnika VAT, wyciąg z firmowego rachunku bankowego i podpisana deklaracja MŚP. Dla bezpieczeństwa własności intelektualnej nie wolno załączać dokumentacji w postaci znaków towarowych, wzorów przemysłowych i wynalazków — przestrzega Wojciech Król.

Szybka decyzja urzędu

Informację o przyznaniu dofinansowania przedsiębiorca powinien otrzymać w ciągu 15 dni roboczych od złożenia wniosku. W tym czasie może dostać prośbę o uzupełnienie brakujących dokumentów lub wyjaśnienie kwestii budzących wątpliwości.

W 2021 r. do EUIPO wpłynęło 12989 wniosków o dofinansowanie ze wszystkich krajów członkowskich. Polskie firmy zajęły trzecie miejsce pod względem liczbę zgłoszonych wniosków. Było ich w sumie 1348. Natomiast łączna kwota przyznanych dotacji dla firm ze wszystkich państw członkowskich UE wyniosła ok. 7 mln EUR.

— Własność intelektualna to ważny kapitał firmy. Przy zachowaniu odpowiednich procedur i przepisów prawa przedsiębiorca może spieniężyć ją np. poprzez podwyższenie kapitału zakładowego. A to pozytywnie wpływa na dalsze ubieganie się o finansowanie w kolejnych konkursach dotacyjnych czy w przetargach — ocenia Wojciech Król.

Kamil Korzeniowski, radca prawny w kancelarii DGTL Kibil Piecuch i Wspólnicy, potwierdza, że ochrona własności intelektualnej powinna być dla firm istotnym elementem działalności, a granty z EUIPO to istotne wsparcie w tym obszarze.

— Nie jest ono wystarczające, jednak daje możliwość zmniejszenia kosztów ubiegania się o ochronę własności przemysłowej. Dofinansowanie obejmuje częściowy zwrot opłat związanych ze zgłoszeniami znaków towarowych, wzorów przemysłowych i wynalazków — wyjaśnia Kamil Korzeniowski.

Przyznaje, że ubieganie się o wsparcie z funduszu SME Fund jest dla przedsiębiorców prostym i szybkim zadaniem.

— Złożenie wniosku odbywa się za pośrednictwem strony internetowej EUIPO, na której należy założyć konto i wypełnić wniosek. Kluczowym zagadnieniem jest ustalenie, czy firma mająca siedzibę na terytorium Unii Europejskiej ma status mikro, małego albo średniego przedsiębiorstwa. Istotne jest dochowanie przez wnioskodawcę terminów określonych w programie SME Fund. Co ważne, prowadzenie działań związanych z ochroną własności przesyłowej i dokonywanie stosownych opłat następuje dopiero po otrzymaniu decyzji o otrzymaniu dofinansowania z EUIPO. W następnej kolejności można składać wnioski o częściowy zwrot poniesionych kosztów — podkreśla Kamil Korzeniowski.

Podnieść prestiż

Jego zdaniem uzyskanie wspomnianej ochrony powinno być traktowane przez przedsiębiorcę jako inwestycja w budowanie pozycji rynkowej firmy.

— To możliwość wyłącznego korzystania ze znaku towarowego, wzoru przemysłowego czy wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy. Po uzyskaniu praw wyłącznych przedsiębiorca może udzielać licencji. Dzięki temu otrzymuje nie tylko opłaty licencyjne, lecz również pozyskuje nowych partnerów biznesowych — przekonuje Kamil Korzeniowski.

Przedstawiciele biznesu, którzy nie ubiegają się o ochronę znaków towarowych, wzorów przemysłowych czy wynalazków, mogą narażać się na naruszenia przysługujących im praw.

— Inną ważną kwestią, o której powinni pamiętać przedsiębiorcy, jest zachowywanie w poufności informacji dotyczących wynalazków do czasu dokonania ich zgłoszenia do ochrony w danym urzędzie ds. własności intelektualnej. Chodzi o spełnienie jednej z przesłanek zdolności patentowej, czyli wymogu nowości danego rozwiązania. Istotne jest również zarządzanie własnością intelektualną w przedsiębiorstwie. Wiąże się to m.in. z prowadzeniem odpowiednich regulaminów, szkoleń dla pracowników i nadzorowaniem nabywanych praw do korzystania z własności przemysłowej — podsumowuje Kamil Korzeniowski.

Co dają prawa własności intelektualnej • wyłączność na korzystanie z rozwiązania i wzmacniają przewagę konkurencyjną • podnoszą prestiż i pomagają w budowaniu atrakcyjnego wizerunku innowacyjnego przedsiębiorstwa oraz renomy marki • są źródłem przychodów dzięki komercjalizacji danego rozwiązania (licencjonowanie lub zbywanie praw, forma zabezpieczenia finansowego jako składnik majątku) • minimalizują ryzyko naruszeń i ułatwiają dochodzenie ewentualnych roszczeń • pomagają w zdobyciu subwencji naukowych i dotacji • stymulują działalność badawczą