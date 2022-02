Jak zostać zawodowym rajdowcem, pisarzem, malarzem, muzykiem [PODCAST]

Ile pieniędzy i wysiłku trzeba włożyć w osiągnięcie mistrzowskiego poziomu - o tym rozmawiamy z młodym mistrzem kierownicy, popularnym autorem kryminałów, polskim “Banksym” i kontrabasistą jazzowym.

Wszelkie konkursy piękności na rynku pracy obecnie wygrywają pracownicy IT. Nie każdy musi zostać od razu informatykiem, przecież życie daje tyle możliwości. Dlatego do tego odcinka podcastu “PB do słuchania” zaprosiliśmy wyjątkowo nie gwiazdy biznesu, lecz osoby, które dobry biznes zrobiły, stawiając na realizację marzeń. Dzięki temu błyszczą na torze wyścigowym, na pólkach w księgarni, na rynku sztuki oraz na scenie. Naszych gości pytamy, jak wyglądała ich droga do sukcesu i czy się im opłaciła. Zapraszam do wysłuchania czterech inspirujących historii, z których lekcje może wyciągnąć każdy.

PULS BIZNESU do słuchania · 228. JAK ZOSTAĆ ZAWODOWYM RAJDOWCEM, PISARZEM, MALARZEM, MUZYKIEM Pierwszym rozmówcą jest Mikołaj “Miko” Marczyk, jeden z najzdolniejszych rajdowców młodego pokolenia w Polsce. Kariera łodzianina - rocznik 95 - rozwija się błyskawicznie. W latach 2013-15 święcił triumfy na arenie kartingowej. Po licznych sukcesach przesiadł się z gokarta do samochodu rajdowego i w roku 2019, jako najmłodszy zawodnik w historii, zdobył Rajdowe Samochodowe Mistrzostwo Polski – najbardziej prestiżowe trofeum w polskim motorsporcie. Od roku 2020 jeździ w zespole Orlen Team. Jak daleko sięgają jego marzenia? Ile go to kosztuje - zarówno wysiłku, jak i pieniędzy. Ile zarabia zawodowy rajdowiec? Jak zaczęła się jego przygoda za kółkiem? Posłuchajmy. O tym, jak zostać zawodowym pisarzem, opowiada Wojciech Chmielarz - jeden z najpopularniejszych w Polsce autorów kryminałów współczesnych i zdobywca prestiżowych nagród. Popularność, a także pieniądze, przyniósł mu 5-tomowy cykl o warszawskim komisarzu policji Jakubie Mortce, tworzony w latach 2012-18. Rok później, na podstawie jego powieści “Żmijowsko”, powstał serial produkcji Canal+. Wkrótce na księgarskie półki trafi kolejne dzieło tego autora - “Królowa głodu”. Wojciech Chmielarz nie zawsze żył z pisania książek. Wcześniej był dziennikarzem - publikował m.in. w “Pulsie Biznesu”, “Pressie” i “Polityce”. Posłuchajmy, co skierowało go tę drogę zawodową. O życiu malarza opowiada Krzysztof Syruć, tworzący pod pseudonimem Proembrion. Tworzy wspaniałe, wielkopowierzchniowe murale w przestrzeni miejskiej, obrazy na płótnie oraz sztukę cyfrową. Z nowymi technologiami eksperymentował, zanim to stało się modne. Sztukę algorytmiczną zaczął wystawiać w galeriach już kilka lat temu. Za sobą ma wystawy indywidualne w Paryżu, rodzinnym Gdańsku, we Wrocławiu, w Lublinie, Warszawie, a także wystawy zbiorowe w Denver, Paryżu, Moskwie, Dortmundzie. Jego murale powstały m.in. w Łodzi, Gdyni, Bydgoszczy, Petersburgu, Tel Awiwie, Genewie, Koszycach i Sofii. Jest artystą nieoczywistym, wizjonerem, który tworzy niesamowite dzieła sztuki. Czy został nim z powołania, czy może jednak dla pieniędzy? Posłuchajmy. Na koniec Adam Cegielski przybliży nam życie muzyka jazzowego, który idzie przez nie z kontrabasem. Na scenie muzycznej zadebiutował w 1988 r. w Kwartecie Kazimierza Jonkisza. Od blisko 30 lat gra w Trio Andrzeja Jagodzińskiego, gdzie czuje się jak u Pana Boga za piecem. Jest laureatem wielu nagród i cenionym muzykiem sesyjnym - koncertował m.in. z Tomaszem Stańko. Od lat 90. Adam Cegielski zajmuje się również działalnością pedagogiczną - prowadzi klasę kontrabasu na Wydziale Jazzu w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych imienia Fryderyka Chopina w Warszawie, w której to od 2005r. zajmuje stanowisko wicedyrektora do spraw kształcenia jazzowego. 1’02” Mikołaj “Miko” Marczyk o tym, jak zostać rajdowcem 15’54” Wojciech Chmielarz o tym, jak zostać pisarzem 36’13” Krzysztof Syruć o tym, jak zostać malarzem 49’29” Adam Cegielski o tym, jak zostać muzykiem Serdecznie zapraszam! Wszystkie odcinki Pulsu Biznesu do słuchania znajdziecie na stronie pb.pl/dosluchania i w aplikacjach podcastowych, w tym na Spotify i Apple Podcasts.