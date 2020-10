Jakie podatki od fundacji rodzinnej

Trwają prace nad długo wyczekiwanym projektem ustawy o fundacjach tworzonych dla ochrony biznesu rodziny i jego łatwiejszej sukcesji. Fiskus planuje dla nich ulgi

Jest szansa, że niedługo pełną parą ruszą prace legislacyjne nad przepisami o polskich fundacjach rodzinnych. Potrzebę powstania prawnych podstaw do ich tworzenia przedstawiono do prekonsultacji przed rokiem — w zielonej księdze, przygotowanej w ówczesnym Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii. Kontynuatorem prac nad przyszłą ustawą o fundacji rodzinnej jest Ministerstwo Rozwoju. Włączyło się do nich również Ministerstwo Finansów (MF). Jak się dowiedzieliśmy, podczas niedawnego roboczego spotkania skoncentrowano się głównie na kwestiach podatkowych związanych z działalnością fundacji.