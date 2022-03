Janczyk powiedział agencji, że przedłużenie przez rząd cięć podatków na żywność i paliwa oraz umocnienie złotego wpłyną na ograniczenie inflacji, co zostanie uwzględnione podczas podejmowania decyzji przez RPP.

- Mogę założyć bardziej ostrożne podejście do polityki monetarnej na następnym posiedzeniu – powiedział Bloombergowi Janczyk.

RPP podwyższała stopy na sześciu posiedzeniach od października, przypomina agencja. W marcu dokonała wyższej niż oczekiwano podwyżki głównej stopy o 75 pkt. bazowych do 3,5 proc., czyli najwyższego poziomu od 9 lat. Od tego czasu złoty umocnił się o ponad 6 proc. Według Janczyka dowodzi to, że polityka monetarna ma realny wpływ na kurs wymiany. Uważa on także, że zapowiedziane przez premiera Mateusza Morawieckiego przedłużenie do końca roku tzw. tarczy antyinflacyjnej zwiększa szansę jednocyfrowej inflacji na koniec roku. Janczyk podkreśla także, że maksymalna nieprzewidywalność, wynikająca z wojny na Ukrainie, jest argumentem przeciwko zacieśnianiu polityki monetarnej.