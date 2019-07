Japończycy wchodzą pod Łódź

Ponad 80 mln zł chce zainwestować w najbliższych latach w Ksawerowie koncern motoryzacyjny Nippon Seiki.

Japoński inwestor, koncern Nippon Seiki, pod budowę zaawansowanego technologicznie zakładu wybrał miejsce na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (ŁSSE). Budowa fabryki w Ksawerowie powinna się zakończyć w 2023 r., a będzie to pierwsza inwestycja produkcyjna koncernu w Polsce, warta 80 mln zł. W nowym zakładzie, w którym zatrudnienie znajdzie co najmniej 80 osób, powstawać mają wyświetlacze HUD (Head-Up-Display), czyli cyfrowe i analogowe wskaźniki do samochodów i motocykli. To z ich produkcji, a także z wyświetlaczy Instrument Cluster słynie Nippon Seiki. W fabrykach grupy produkowane są też wyświetlacze i urządzenia pomiarowe do maszyn budowlanych, wyświetlacze LCD/ OLED oraz czujniki i elementy elektroniczne do pilotów czy paneli sterujących wykorzystywanychw przemyśle i do użytku domowego. Nippon Seiki to kolejny — po Miele — zagraniczny producent, który zdecydował się na Ksawerów.