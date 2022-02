Japońskie fabryki spuściły z tonu, usługi nadal się kurczą

Według wstępnych danych, wskaźnik Jibun Bank Flash Japan Manufacturing PMI dla japońskiego przemysłu spadł w oszacowaniu na luty 2022 r. do 52,9 pkt. Ekonomiści co prawda oczekiwali zniżki, ale zdecydowanie mniejszej, mediana ich prognoz zakładała bowiem wynik na poziomie 55,0 pkt wobec 55,4 pkt w styczniu.

Raport pokazał, że bardzo wydłużył się czas dostaw co pogłębiło niedobory materiałów, powodując wzrost cen nakładów w najszybszym tempie od sierpnia 2008 r. Tymczasem zapasy surowców i innych nakładów rosły najmocniej od rozpoczęcia badania w październiku 2001 r.

Jeszcze gorzej sytuacja wygląda w usługach, których aktywność zmniejszyła się w najszybszym tempie od maja 2009 r. Obrazujący ją indeks PMI spadł według wstępnych obliczeń do 42,7 pkt z 47,6 pkt na w styczniu.

Z kolei ogólny wskaźnik PMI composite obejmujący zarówno przemysł zniżkował w lutym do zaledwie 44,6 pkt ze styczniowego poziomu 49,9 pkt. To najniższy poziom od czerwca 2020 r. kiedy to wyniósł 40,8 pkt.

Odczyt powyżej 50 pkt oznacza rozwój danego segmentu, zaś poniżej jego kurczenie się.