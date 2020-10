EETS nabiera rozpędu. Jedna opłata drogowa w całej Europie

W 2009 roku Komisja Europejska przedstawiła definicję jednolitej opłaty elektronicznej. Według pomysłu, międzynarodowe firmy transportowe miały mieć do dyspozycji jeden box do rozliczania opłat drogowych we wszystkich krajach UE. Musiało minąć dziesięć lat, aby technologia, rządy i operatorzy autostrad doszli do względnego konsensusu. Względnego, bo nadal poza EETS pozostaje połowa Europy, w tym Polska. Rozmawiamy z Jerzym Jezuitem, kierownikiem sprzedaży w firmie DKV Euro Service Polska, będącej jednym z prekursorów komercjalizacji EETS.