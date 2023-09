Jesienne porządki w kosmetyczce

Pod koniec lata warto zaopatrzyć się w serum, które przed nadejściem jesieni wzmocni barierę ochronną skóry, oraz kremy regenerujące i pomagające usunąć niedoskonałości. Nie zapominajmy o całorocznej pielęgnacji dłoni – najlepiej produktami z filtrem UV. To ochrona potrzebna nie tylko latem. W jesiennej kosmetyczce nie może też zabraknąć otulających zapachów i produktów do pielęgnacji włosów.

1. Krem do ciała Rio Radiance Crem Sol de Janeiro, 189 zł (240 ml), www.sephora.pl

Nawilżający krem do ciała o zmysłowym zapachu odżywia skórę i przywołuje ducha beztroskich wakacji. Nuty słonecznej tuberozy i mleka kokosowego pozwalają wrócić myślami do radosnych chwil na rozgrzanej piaskiem plaży.

2. Serum odmładzające Soft-touch skin Alkmie, 149 zł (30 ml), www.alkmie.com

Serum z kwasami azelainowym i hialuronowym w trzech formach, probiotykami i składnikami kojącymi skórę. Ta kompozycja pomaga walczyć z trądzikiem, zaskórnikami i rozszerzonymi porami, a jednocześnie intensywnie nawilża, rewitalizuje i wspomaga prawidłową odbudowę skóry. Serum stopniowo i w kontrolowany sposób złuszcza martwy naskórek, pomagając chronić go przed rogowaceniem i zatykaniem porów. Przywraca cerze zdrowy blask i koloryt.

3.Woda perfumowana Raku Les Bains Guerbois, 995 zł (100 ml), www.galilu.pl

Marka perfum istniejąca od 1885 r. słynie z niecodziennych, eklektycznych zestawień zapachowych. Raku to przede wszystkim synestezja oscylująca wokół cytryny, figi i cedru. Zapach zamknięty jest w japońskiej ceramice z charakterystycznie popękanym szkliwem.

4. Nawilżający krem do twarzy Your Remedy Your Kaya, 116 zł (50 ml), www.yourkaya.pl

Produkt dla skóry wrażliwej, podrażnionej i zaczerwienionej. Może być stosowany także na powieki i pod oczy. Głęboko nawilża i regeneruje wysuszoną po lecie skórę. Produkt pozbawiony jest drażniących substancji zapachowych. Badania dowodzą, że jest bezpieczny dla kobiet w ciąży. Ma wymienny wkład.

5. Świeca zapachowa Spiced pumpkin latte Voluspa, (245 zł), www.sephora.pl

Świeca z dwoma knotami w dekoracyjnym szkle z pokrywką i wytłoczonym motywem Japonica. Pachnie nutami świeżej pulpy z dyni kabocha i kremu kokosowego przyprawionego brûlée. Świece marki Voluspa są wlewane ręcznie, spalają się bez pozostawiania resztek. Produkt wegański, nie zawiera pestycydów, parabenów ani siarczanów.

6. Róż do policzków Dior Rosy Glow, 209 zł (4,4 g), www.sephora.pl

Róż Diora w nowej formule i odcieniach. Doskonale wtapia się w skórę: policzki i kości policzkowe są podkreślone i zyskują blask, który utrzymuje się przez cały dzień. Delikatna, lekka konsystencja naturalnie łączy się ze skórą, a każdy odcień pasuje do wielu typów karnacji.

1. Woda perfumowana Abstraction Raisonnée Les Eaux Primordiales, 865 zł (100 ml), www.galilu.pl

Pierwszy zapach z kolekcji Superclassique to mariaż haitańskiej wetywerii z pikantnymi nutami rabarbaru i grejpfruta. Les Eaux Primordiales to wyraziste, graficzne zapachy czerpiące z dziedzictwa przemysłowego północnej Francji. Założycielem i nosem marki Abstraction Raisonnée jest Arnaud Poulain — wizjoner, inżynier i miłośnik ziemi.

2. Krem do rąk z hialuronem i filtrem Extreme hyaluron, 29,99 zł (50 ml), www.handylab.pl

Zawartość kwasu hialuronowego sprawia, że krem jest solidnym zastrzykiem nawilżającym dla suchej skóry, natomiast filtr SPF30 zapewnia całoroczną ochronę dłoni przed promieniami UVA i UVB oraz zapobiega powstawaniu przebarwień. Bogata kuracja regenerująca będzie idealna do zastosowania przed nadejściem jesieni. Starannie dobrana kompozycja składników działa na przesuszony naskórek, głęboko nawilża dłonie, wypełnia zmarszczki i ujędrnia. Formuła vegan-friendly.

3. Kojące serum na niedoskonałości The Ordinary, 89 zł (30ml), www.sephora.pl

Formuła z aloesem 2 proc. i NAG 2 proc. to lekkie, kojące serum dla cery z niedoskonałościami. Zmniejsza widoczność zmian potrądzikowych i porów, a jednocześnie wzmacnia barierę skórną. Formuła zawiera sproszkowany sok z aloesu zwyczajnego o właściwościach nawilżających.

4. Olejek do ust Rem Beauty, 79 zł (7 ml), www.sephora.pl

Produkt marki Rem łączy konsystencję błyszczyka do ust z właściwościami olejku nawilżającego. Powstał na bazie substancji uzyskanej z oleju kokosowego. Nadaje ustom jedwabistą miękkość i gładkość przy każdej aplikacji.

5. Olejek do włosów Gisou, 349 zł (100 ml), www.sephora.pl

Wielofunkcyjny olejek odbudowuje i regeneruje przesuszone po lecie włosy i ich rozdwojone końcówki. Dogłębnie odżywia i nawilża. Kontroluje puszenie się i odstające kosmyki. Produkt może być stosowany przed układaniem fryzury lub do jej wykończenia jako uzupełnienie maski do włosów lub kuracja na noc.

6. Szampon wygładzający włosy Absolut Repair Molecular L’Oréal Professionnel Paris, 147 zł (300 ml), www.lorealparis.pl

Nowość. Szampon odbudowuje i regeneruje strukturę molekularną włosów, oczyszcza, ułatwia rozczesywanie i dogłębnie regeneruje zniszczone włókna. Dzięki temu włosy są silniejsze, lepiej odżywione i bardziej sprężyste.

3. Świeca zapachowa Byredo Bibliothèque, 179 zł, www.galilu.pl

Świece Byredo są ręcznie wytwarzane we Francji z wykorzystaniem dmuchanego ustnie szkła i bawełnianych knotów. Mimo że każdy zapach ma własną formułę wosku, jego kolor zawsze jest czarny. Świeca Bibliothèque pozwala przenieść się do komfortowego zakątka biblioteki w świat cichej kontemplacji. Miękkie, słodkie aromaty aksamitnej brzoskwini i cierpkiej śliwki z finiszem paczuli osłodzą niejedno jesienne popołudnie.

1. Peeling do włosów Longevity BeBio, 31,99 zł, www.bebiocosmetiqs.pl

Longevity to innowacyjna linia kosmetyków do włosów bazująca na filozofii cleanical łączącej naturalne składniki i innowacyjne technologie. Przy regularnym stosowaniu kosmetyku zniszczone po lecie włosy stają się mocniejsze, odżywione, miękkie i pełne blasku. Peeling zawiera unikalne składniki aktywne, które wnikają głęboko w strukturę włosa, zaś papaina i kwasy AHA złuszczają i usuwają martwy naskórek oraz dogłębnie oczyszczają skórę głowy z zanieczyszczeń i pozostałości kosmetyków do stylizacji. Peeling poprawia kondycję skóry głowy i zapobiega nadmiernemu wypadaniu włosów.

2. Rewitalizujący balsam Le Baume Christian Dior, 269 zł (50 ml), www.sephora.pl

Nawilżający i odżywczy balsam do pielęgnacji skóry rąk, ciała i ust został opracowany w 95 proc. ze składników pochodzenia naturalnego. Może być stosowany przez cały rok. Jego kompaktowy rozmiar (zmieści się w torebce), ergonomiczny kształt i stylowe opakowanie sprawiają, że balsam jest zarówno praktyczny, jak i couture.

3. Kule do kąpieli La Bomba Creamers, 21 zł (sztuka), www.labombabath.pl

Creamersy do kąpieli bazują na wysokiej jakości kakao, maśle shea oraz olejkach migdałowych, które głęboko nawilżają i odżywiają skórę. Zawierają też olejki eteryczne i wyszukane aromaty. Skóra po kąpieli pozostaje miękka, delikatna i zmysłowo pachnie. Bogaty wybór składników i struktura creamersów (od otoczonych nasionami i naturalnymi płatkami kwiatów po kule z kawałkami suszonych owoców) sprawia, że można się bawić produktami i stosować je w zależności od nastroju i pory dnia.

4. Czarne mydło w płynie The Ritual of Hammam Rituals, 45 zł, www.rituals.com

Dzięki oczyszczającym produktom Rituals można stworzyć własne domowe spa. Kolekcja The Ritual of Hammam zainspirowana jest jedną z najstarszych tradycji oczyszczania ciała. Poświęcając czas na zmycie codziennych stresów i zmartwień, poczujemy się odświeżeni i odnowieni. Czarne mydło zawiera 99 proc. składników pochodzenia naturalnego, m.in. czysty olej arganowy i rewitalizujący eukaliptus. Głęboko oczyszcza skórę, pozostawiając ją miękką w dotyku. Mydło jest odpowiednie dla każdego rodzaju skóry.

5. Olej do ciała Natural Monoi La Bomba, 139, zł (230g), www.labombabath.pl

Naturalny olej Monoi produkowany jest na wyspie Tahiti przez macerację kwiatów gardenii w oleju kokosowym. Został wzbogacony witaminą E zwaną witaminą młodości. Aromatyczny zapach tropikalnych kwiatów i przyjemna konsystencja w połączeniu z właściwościami sprawiają, że codzienna pielęgnacja staje się przyjemnością. Ten wielofunkcyjny kosmetyk regeneruje i zabezpiecza przed nadmierną utratą wody, nadaje połysk, wygładza i ujędrnia skórę. Można nim zastąpić wiele produktów, gdyż sprawdza się jako odżywczy olej do ciała, regenerujący balsam do ust i olej nawilżający końcówki włosów.

6. Woda lamelarna Neboa do pielęgnacji włosów, 34,99 zł (200 ml), www.rossmann.pl

Kosmetyk należy aplikować na mokre, umyte szamponem włosy i spłukać po 10 sekundach. Tylko chwili potrzeba, by włosy odzyskały miękkość i gładkość. Innowacyjne działanie wody lamelarnej opiera się na wypełnianiu przez składniki aktywne ubytków i uszkodzeń w strukturze włosa. Dodatkowo zawarty w formule olej babassu głęboko regeneruje, nawilża i wygładza, a ekstrakt z owoców goji odżywia, wzmacnia i dodaje blasku włosom.

zdjęcie na stronie głównej: materiały prasowe Rituals