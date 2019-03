Jest coraz lepiej

Od trzech lat rynek muzyczny rośnie, i to głównie dzięki sprzedaży cyfrowej.

Obserwujemy olbrzymi wzrost popularności hip-hopu. Stanowi on aż 80 proc. w top 200 najpopularniejszych piosenek ubiegłego roku. Hip-hop to nowy pop — mówi Piotr Kabaj, szef Warner Music Poland w podcaście „Puls Biznesu do słuchania”. „PB”: To, że koncerny zarabiają na muzyce, jest oczywistością, ale ile zarabiają? Piotr Kabaj: Za każdym razem jest to inna kwota. Zwłaszcza teraz na bardzo zmieniającym się rynku, bo sprzedaż fizyczna na świecie spada, np. w USA jest to tylko 10 proc., w Szwecji również. W...