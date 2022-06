Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Do jesieni 2024 roku wszystkie smartfony i tablety będą musiały używać jednego rodzaju ładowarki ze złączem USB-C, wynika z projektu porozumienia uzgodnionego we wtorek przez Unię Europejską, donosi Bloomberg.

Oznacza to, że producenci urządzeń z innymi złączami będą musieli je zmienić. Dotyczy to przede wszystkim amerykańskiego Apple, stosującego od dekady złącze Lightning. Zawarte porozumienie obejmuje ok. 15 typów produktów, m.in. słuchawki, konsole i czytniki.