Jest szansa na powrót człowieka na Księżyc

29 sierpnia 2022 r. planowo ma wystartować misja kosmiczna Artemis I. Według Polskiej Agencji Kosmicznej (POLSA), będzie to „jedno z najważniejszych wydarzeń w historii światowego kosmosu od czasu ostatnich misji księżycowych”. Jej celem jest właśnie przygotowanie do przyszłego powrotu człowieka na Księżyc i dalszego badania Marsa.

W ramach misji zostaną poddane testom systemy technologiczne – „rakieta SLS (Space Launch System), najpotężniejsza od czasów wahadłowców, oraz statek Orion, który w niedalekiej przyszłości ma zabrać astronautów na Księżyc”. Dodatkowo zostaną sprawdzone w akcji urządzenia służące ochronie i podtrzymywaniu życia uczestników kolejnych misji. Przetestuje je m.in. manekin o imieniu Campos (imię na cześć Arturo Camposa, inżyniera zaangażowanego w przygotowanie programu Apollo (pierwsze lądowanie człowieka na Księżycu).

W ramach kilkutygodniowej misji przewidziano lot Oriona wokół Księżyca i zbliżenie się do niego na odległość ok. 100 km. Od sukcesu Artemis I zależy, czy odbędzie się planowany najwcześniej na 2024 r. załogowy lot w stronę Księżyca (jeszcze bez lądowania).

Misja Artemis I jest przygotowywana przez NASA przy współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA), która odpowiada za moduł serwisowy Oriona. Udział w programie jako członek ESA bierze także Polska, a to otwiera furtkę do działania firmom z rodzimego sektora kosmicznego.

„Niezbędne będzie stworzenie bazy księżycowej, aparatury do jej funkcjonowania, zapewnienie warunków do przebywania w niej ludzi. Polski sektor kosmiczny może dostarczyć m.in. instrumenty badawcze, aparaturę pomiarową, elementy robotyki i sterowania, także przy pomocy sztucznej inteligencji. Szczególnie potrzebne będą możliwości poszukiwania, pozyskiwania i przetwarzania miejscowych surowców do budowy baz. Będą to początki tzw. górnictwa kosmicznego, które może stać się nową polską specjalnością” – podała POLSA.