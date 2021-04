Jesteśmy gotowi na transformację

Kraje Unii Europejskiej stoją przed wspólnym wyzwaniem, jakim jest osiągnięcie celów polityki klimatycznej. Każdy z nich ma jednak inny punkt wyjścia. W przypadku Polski osiągnięcie neutralności klimatycznej jest znacznie trudniejsze niż w przypadku Francji czy Szwecji, gdzie emisyjność sektora energetycznego jest ponad 10-krotnie niższa niż w Polsce. Oznacza to, że firmy energetyczne nie mają czasu do stracenia.

Veolia postawiła sobie bardzo ambitny cel – wyeliminować węgiel ze swoich instalacji już do 2030 r. Proces ten musi być jednak realizowany etapami. Ze względu na obecny węglowy miks paliwowy transformacja naszych systemów ciepłowniczych wymaga zastosowania gazu jako paliwa przejściowego. Mamy już konkretny plan, w tym budowę nowych bloków gazowych, co w perspektywie 10 lat spowoduje, że gaz będzie odpowiadał za ¾ produkcji energii. Instalacje oparte będą na kogeneracji, która pozwala efektywnie wykorzystać paliwo do produkcji energii elektrycznej i ciepła.

Uzupełnieniem będą inne źródła energii, takie jak: paliwo pochodzące z odpadów (RDF), biomasa i inne odnawialne źródła energii. W późniejszym okresie, gdy tylko pozwoli na to otoczenie regulacyjne i warunki technologiczne, do koszyka paliw zostaną wprowadzone wodór i biogaz. Rozwój i komercjalizacja wodoru oraz innych technologii o niskim śladzie węglowym umożliwią nam osiągnięcie zerowej emisji dwutlenku węgla do 2050 r.