Jesteśmy specjalistami od największych wyzwań

Rozmowa z Mateuszem Komarcem, prezesem zarządu spółki DEMARKO.

Spółka DEMARKO jest uznanym producentem pojazdów specjalistycznych, typowych oraz nietypowych, działającym na rynku od ponad 30 lat. Jaka jest państwa historia?

Cały czas szukamy nowych technologii i innowacyjnych pomysłów, które poparte naszym ponad 30-letnim doświadczeniem i osiągnięciami stanowią solidne podstawy do miana niezawodnego i godnego zaufania partnera biznesowego – mówi Mateusz Komarec, prezes zarządu spółki DEMARKO – na zdjęciu z prawej, w towarzystwie Dariusza Komarca, założyciela firmy

Jesteśmy firmą rodzinną. Przeszliśmy drogę od niewielkiego warsztatu

w Świętochłowicach, do zakładów produkcyjnych o powierzchni blisko 20 tys. mkw. Staliśmy się silną, stabilną i rozpoznawalną europejską marką. Wiemy, że w tej branży najważniejsza jest jakość, kompleksowość i wiedza poparta doświadczeniem. Nasz core business to produkcja specjalistycznych naczep i przyczep dla transportu ponadgabarytowego i ponadnormatywnego oraz zabudowy pojazdów dostawczych i ciężarowych. Dotychczas wyprodukowaliśmy około 800 naczep z modyfikacjami na specjalne zamówienie klienta. Posiadamy sprawdzone technologie produkcji wykorzystujące najnowocześniejsze rozwiązania w branży. Realizujemy również dostawy komponentów stalowych i struktur spawanych w systemach just in time dla wielu gałęzi przemysłu, takich jak budowa maszyn, branża kolejowa, przemysł offshore. Wykonujemy projekty dla wojska. Jesteśmy gotowi na każdą misję! Nasze przedsiębiorstwo należy do Europejskiego Stowarzyszenia Transportu Ponadgabarytowego, a od 2015 r. do klubu Gazel Biznesu. Zostaliśmy również wyróżnieni przez Forbesa.

Kto jest głównym odbiorcą państwa produktów?

Nasza działalność jest kierowana do specjalistycznego klienta i opiera się na zindywidualizowanych i unikatowych rozwiązaniach konstrukcyjnych. Od zawsze staramy się być dla naszych zleceniodawców partnerem w wyszukiwaniu i dostarczaniu najlepszych rozwiązań w branży. Na co dzień tworzymy wyjątkowe, jednostkowe projekty, dopasowane w 100 proc. do specyficznych wymagań klientów, na przykład pod względem ukształtowania terenu, po którym pojazd będzie się przemieszczał, czy rodzaju towaru, jaki będzie transportował. Dbamy również o funkcjonalność i udogodnienia dla podstawowych użytkowników naszych naczep – kierowców. Dokładne i szczegółowe dopracowanie projektu pod względem najlepszego dopasowania do wymagań klienta i wygody obsługi dla osoby, która będzie go użytkować, jest misją naszej firmy.

Mamy sprawdzoną bazę klientów, ale nieustannie szukamy ciekawych projektów, nowych rynków zbytu i możliwości biznesowych. Około 70 proc. naszej produkcji jest przeznaczone na eksport. Mamy odbiorców m.in. w Danii, Szwecji, Norwegii, we Włoszech, Niemczech, Wielkiej Brytanii i Rosji. W tej chwili poszerzamy obecność na rynku europejskim, jednak naszym celem biznesowym na rok 2021 jest pozyskanie przedstawicieli handlowych i klientów końcowych na rynkach Bliskiego Wschodu i Afryki.

Przed producentem wielkich pojazdów muszą stać też olbrzymie wyzwania. Proszę o nich opowiedzieć.

Wszędzie tam, gdzie jest biznes, pojawiają się także wyzwania. My zajmujemy się tymi największymi. U podstaw działania naszej firmy leży odpowiedzialność, nie tylko za każdy szczegół oddawanego do użytku pojazdu, bezpieczeństwo zarówno jej użytkownika, jak i całego przedsięwzięcia, ale też za sukces biznesowy naszych klientów, do którego przyczyniają się proponowane przez nas rozwiązania. Aby to osiągnąć, cały czas szukamy nowych technologii oraz innowacyjnych pomysłów, które poparte naszym ponad 30-letnim doświadczeniem i osiągnięciami stanowią solidne podstawy do miana niezawodnego i godnego zaufania partnera biznesowego. Naszym najtrudniejszym zleceniem było stworzenie naczepy do przewozu bardzo złożonej gabarytowo konstrukcji, którą udało nam się przeprowadzić od etapu projektowania do wykonawstwa, zatwierdzenia odpowiednimi homologacjami, przystosowania produktu do transportu po drogach publicznych, w ciągu trzech miesięcy. Wymagało to od nas wykazania się olbrzymią sprawnością działania. Była to realizacja spektakularna pod względem wykorzystania możliwości technologicznych i czasu jej przeprowadzenia.

Wykonywanie specjalistycznych i złożonych produktów wiąże się z olbrzymią odpowiedzialnością i wymaga profesjonalizmu na najwyższym poziomie. W jaki sposób tworzą państwo swój zespół?

Proces rekrutacyjny w naszej firmie składa się z kilku etapów. Bardzo dokładnie sprawdzamy kwalifikacje kandydatów, ponieważ fachowe podejście do wykonywanych zadań, specjalistyczna wiedza i doświadczenie są dla nas niezwykle istotne. Pracuje dla nas grupa świetnych inżynierów, którzy są ekspertami w swoich dziedzinach. U podstaw dobrych relacji z pracownikami leży przede wszystkim komunikacja. Realizujemy dla naszych ludzi w ciągu roku wiele szkoleń twardych i miękkich, które przynoszą obustronne korzyści – zapewniając pracownikom możliwość rozwoju, nieustannie podnosimy kompetencje swojego zespołu.

Czym firma wyróżnia się na tle konkurencji?

Żeby maszyna mogła sprawnie działać, nie należy pominąć najmniejszego szczegółu na żadnym etapie realizacji zadania. Jestem bardzo dumny z tego, że nasi pracownicy przywiązują ogromną wagę do najdrobniejszego detalu wykonywanych produktów. Każde zamówienie ma przypisanego menedżera projektu, który ściśle współpracuje z klientem. Nasze usługi są kompleksowe – od przygotowania projektu przez wykonawstwo po montaż. Punktem wyjścia są projekty naszych naczep standardowych. Na ich podstawie możemy zdudować niemal każdy, nawet najbardziej wymagający wariant. Nasi konstruktorzy dbają o to, by naczepa była zgodna z oczekiwaniami klienta oraz spełniała wszystkie normy i standardy Unii Europejskiej. Już na etapie projektowania wykonujemy wiele wirtualnych symulacji i testów, które pozwalają doskonale przygotować projekt, jeszcze zanim wejdzie w fazę produkcji. Co ważne, wszystkie elementy konstrukcji wykonujemy w naszych zakładach w Bytomiu i Świętochłowicach. Sposób organizacji firmy pod kątem produkcji i szerokie spektrum działalności stanowi naszą przewagę nad konkurencją.

Współczesny świat bardzo szybko się zmienia. Żeby być konkurencyjnym, trzeba nadążać za trendami rynku, a nawet je wyprzedzać. Jakie kroki w związku z tym podejmuje pańskie przedsiębiorstwo?

Firma cały czas modernizuje swój park maszynowy oraz pracuje nad automatyzacją procesów produkcyjnych i wykorzystywaniem robotów na niektórych stanowiskach, co przyspiesza cykl produkcyjny. Stopień automatyzacji i robotyzacji to kluczowe wyznaczniki innowacyjności procesu produkcyjnego. Uzupełniając się wzajemnie, zapewniają nam możliwość szybszego, dokładniejszego i bezpieczniejszego wykonywania procesów produkcyjnych oraz optymalizację kosztów. Współpraca maszyn z automatyką i oprogramowaniem jest elementem kluczowym, dającym pracownikom możliwość skoncentrowania się na zasadniczych zadaniach, a klientom gwarantującym niezawodność dostaw w systemie just in time. W ciągu trzech najbliższych lat planujemy wdrożenie nowej koncepcji organizacyjnej produkcji, która będzie powiązana z analizą sztucznej inteligencji. Projekt będzie obejmował swoim zakresem różne procesy firmy, takie jak zakupy, logistyka, produkcje na poszczególnych gniazdach. Poza tym w tym roku przewidujemy również nowe inwestycje związane z rozbudową części biurowej i produkcyjnej przedsiębiorstwa.

Miniony rok niósł ze sobą mnóstwo komplikacji i utrudnień dla przedsiębiorców. W jaki sposób pana firma odnalazła się w nowych warunkach?

Czas pandemii, podobnie jak dla wielu firm, których działalność nie może odbywać się w trybie zdalnym, jest dla nas trudny. Zajmujemy się produkcją ciężką na maszynach, przy których obsłudze człowiek jest niezbędny. Cały zespół wspólnie dokłada starań, aby ciągłość procesów produkcji nie była zachwiana, przy zachowaniu wszystkich możliwych środków bezpieczeństwa. W związku z nietypową sytuacją spowodowana pandemią COVID-19 wprowadziliśmy wiele nowych procedur i rozwiązań w zakresie organizacji pracy przedsiębiorstwa. Na dzisiaj funkcjonowanie zakładów produkcyjnych nie jest zakłócone, jednak zdarzają się problemy i opóźnienia w realizacji dostaw, spowodowane obostrzeniami w różnych krajach.