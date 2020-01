Joga – odkryj swoją wewnętrzną moc w każdej sferze życia, sięgnij po swoje marzenia i realizuj cele

Moment zetknięcia z jogą w moim życiu był kluczowy dla mnie pod wieloma względami. To był taki powrót z dalekiej podróży do domu, w głąb siebie. Kiedy następuje chwila zatrzymania, przychodzą odpowiedzi na najważniejsze pytania: co lubię robić, co w życiu przynosi mi przyjemność, jakie są moje marzenia itd. Automat dnia codziennego często sprawia, że nie mamy kontaktu ze sobą i wiele czynności wykonujemy mechanicznie, w pracy, w domu, w relacjach biznesowych i nie tylko. Ta radość serca gdzieś zanika i nasza energia życiowa spada. Jednak czy rzeczywiście chcemy zgadzać się na takie życie bez naszego udziału? Uważność na siebie i innych jest kluczem do odnalezienia szczęścia i piękna życia w każdym jego aspekcie.

Powyższe to tak naprawdę preludium do tego, jak bardzo chcę Was namówić, aby spróbować zatrzymać się na chwilę i poszukać w sobie tej wewnętrznej mocy, wiary w siebie i możliwość spełniania największych pragnień. Joga, medytacja to oczywiście tylko narzędzia, ale jak bardzo pomocne w dzisiejszym zabieganym świecie! I nie chodzi tu wcale tylko o fitness i ćwiczenia elastyczności ciała, z czym joga najczęściej kojarzy się na Zachodzie, a o pracę nad umysłem, który często reaguje nawykowo i jest zaśmiecony ogromną ilością niepotrzebnych informacji. W wyniku tego nie możemy pracować efektywnie, jesteśmy przemęczeni i towarzyszy nam np. poczucie wypalenia. Oczyszczenie umysłu jest ważne biorąc pod uwagę higienę życia codziennego, relacje zawodowe i prywatne. Może pomóc nam w podejmowaniu mądrych decyzji.

Medytacja pozwala uzyskać klarowność widzenia, wyostrza nasze zmysły i przynosi upragniony spokój. W dzisiejszych czasach to właśnie o relaks i odpuszczanie powinniśmy zadbać, aby mieć energię niezbędną do dalszego działania. W pewnej mierze jesteśmy zaprogramowani na ciągłe wykonywanie zadań, a jednym z najpiękniejszych stanów jest po prostu bycie, tu i teraz, doświadczanie i odczuwanie tego, co zadziewa się wokół i w środku nas. Uważność pozwala nam przeżywać to życie w o wiele bogatszy sposób. Zaczynamy dostrzegać piękno w małych rzeczach, gestach, spojrzeniach, a przecież z tego składa się nasza codzienność. Jednak nie mam tu na myśli jedynie biernego przyglądania się temu, co dzieje się wokół nas. To możliwość uzyskania wielu wglądów i przyczynek do kierowania swoim życiem. Świadome kreowanie rzeczywistości jest naprawdę możliwe, jeśli damy sobie na to przyzwolenie i poczujemy swoją wewnętrzną moc. Możemy wcielać w życie najbardziej zwariowane projekty i budować piękne, świadome relacje. Energia idzie za uwagą! To, na czym skupiamy swój umysł zaczyna materializować się w naszym życiu. Dlatego nasze nastawienie do życia, ludzi, wykonywanej pracy bardzo wiele zmienia. Oczywiście wymaga to wzięcia odpowiedzialności za swoje życie i podjęcia decyzji, że chcę tak, a nie inaczej. Nie ma tu wtedy miejsca na obwinianie innych i narzekanie na swój los. To zarazem piękna perspektywa, że sami ten swój świat kreujemy takim, jakim go pragniemy zobaczyć.

Każdy z nas ma nieograniczone pokłady potencjałów i może je w sobie odnaleźć. Chcę namówić Was do smakowania życia i dodać odwagi do spełniania własnych marzeń. Czasem po prostu warto wypłynąć na trochę dalsze wody i poznać nowe krainy w każdym tego słowa znaczeniu. To może być podróż w nieznane, nowy projekt biznesowy, decyzja o założeniu rodziny, cokolwiek można sobie wymarzyć. Każda z tych podróży może być niesamowita i rozwijająca. Życie dzieje się teraz i nie warto czekać. Przykładami z mojego życia mogą być wyjazd do Brazylii na wolontariat, zrealizowanie projektu zawodowego w Turcji, ukończenie kursu nauczycielskiego jogi i wprowadzenie zajęć jogi na dachu Banku, w którym pracuję. Wraz z entuzjazmem możliwe do realizacji jest naprawdę wszystko, czego Wam i sobie z całego serca życzę!

Katarzyna Simonowicz

