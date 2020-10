John McAfee, ekscentryczny pionier cyberbezpieczeństwa został aresztowany w Hiszpanii na wniosek USA, które oskarżają twórcę znanego oprogramowania antywirusowego o unikanie płacenia podatków.

McAfee jest oskarżony o to, że nie złożył zeznań podatkowych w USA za lata 2014-2018, a także o ukrywanie aktywów przed fiskusem, w tym nieruchomości, pojazdów i jachtu. USA domagają się jego ekstradycji.

Amerykański Departament Sprawiedliwości twierdzi, że McAfee zarobił miliony dolarów promując kryptowaluty, jako mówca oraz konsultant, a także na sprzedaży praw do filmu o sobie. Nie zapłacił jednak podatku od tych dochodów, bo pieniądze wpływały na konta założone na inne osoby. W przypadku skazania, McAfee może spędzić nawet 5 lat w więzieniu.

Oprócz Departamentu Sprawiedliwości oskarżenie wobec McAfee’go skierowała amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), zarzucając mu promowanie kryptowalut bez ujawnienia, że został za to opłacony. Miał rekomendować co najmniej siedem ofert ICO przez swoje konto na Twitterze od listopada 2017 do lutego 2018 roku. SEC szacuje, że zarobił na tym ponad 23 mln USD.