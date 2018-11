JPMorgan AM: dolara czeka wieloletnia przecena

Wyprzedaż dolara, która rozpocznie się w 2019 r., może potrwać lata, zapowiadają stratedzy towarzystwa JPMorgan Asset Management.

Zobacz więcej Fot. Bloomberg

Obliczany przez giełdę ICE indeks dolara zwyżkował od początku roku o 5,7 proc. i jest na najlepszej drodze, by zamknąć na plusie już piąty rok w ostatnich sześciu latach. Jednak zdaniem Gabrieli Santos, globalnej strateżki rynkowej JPMorgan AM, potencjał umocnienia amerykańskiej waluty już się wyczerpał. Spowalnianie amerykańskiej gospodarki oraz prawdopodobna w drugiej połowie przyszłego roku przerwa w podwyżkach stóp procentowych Fedu oznaczają jej zdaniem, że przed końcem 2019 r. kurs dolara będzie już się znajdował w tendencji spadkowej.



- W wieloletniej perspektywie należy oczekiwać osłabienia dolara. W drugiej połowie 2019 r., jeśli Fed rzeczywiście przerwie podwyżki, gospodarka USA zacznie spowalniać, a reszta świata się ustabilizuje, albo nawet zanotuje pewną poprawę, można będzie zobaczyć przecenę dolara – zapowiada Gabriela Santos, która w poniedziałek udzieliła wywiadu agencji Bloomberg.



Obecna, trwająca od kwietnia, fala zwyżek dolara związana była z zaostrzaniem polityki Fedu oraz szybkim wzrostem w USA, a z drugiej strony także z pogorszeniem koniunktury w Europie i na rynkach wschodzących oraz z globalnymi napięciami handlowymi. Zdaniem specjalistów JPMorgan AM, siła amerykańskiej waluty może przedłużyć się jeszcze na pierwsze miesiące 2019 r., jednak cały przyszły rok dolar powinien zakończyć bez większych zmian lub na minusie. Warunkiem realizacji tego scenariusza jest ponowne wyrównanie się wzrostu w USA i pozostałych regionach, ale gdyby amerykańska gospodarka popadła w poważniejsze kłopoty, będzie to zapowiedzią zupełnie innego obrotu spraw.



- Gospodarka USA spowolni w przyszłym roku do dynamiki notowanej w innych regionach. Jeśli wzrost spowolni do 2 proc. i na tym pułapie utrzyma się, dolar będzie mógł tracić jeszcze przez wiele lat. Jeśli jednak dojdzie do szoku, w wyniku którego USA znajdą się w recesji lub zapanuje globalny kryzys, inwestorzy mogą zacząć uciekać do dolara jako bezpiecznej przystani [tym samym go wzmacniając - red.] – zapowiada David Kelly, główny globalny strateg JPMorgan AM.