Na koniec lipca wartość portfela JR Holdingu wniosła 642,9 mln zł. To o 12 proc. mniej m/m i o ponad 50 proc. mniej niż rok temu.

JR Holding to alternatywna spółka inwestycyjna, kontrolowana przez Januarego Ciszewskiego. Firma ma akcje i udziały w kilkudziesięciu podmiotach, w tym w piętnastu notowanych na GPW (głównie na NewConnect). I to właśnie spadek kursów zdecydowanej większości z nich przyczynił się do obniżenia wartości portfela do poziomu najniższego w ostatnim roku.