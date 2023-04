JSW dostała klimatyczny mega kredyt

Największy w UE producent węgla koksowego ma nową motywację do ograniczania groźnych dla klimatu emisji. Cele emisyjne wpisał do umowy kredytowej. To pierwsza taka umowa z firmą wydobywczą z naszego regionu.

Przeczytaj artykuł i dowiedz się: na czym polega powiązanie kosztów kredytu z celami emisyjnymi

kto udzielił JSW takiego finansowania, a kto nie chciał

co ma węgiel koksowy do wiatraka