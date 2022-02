JSW przedstawiła strategię na lata 2022-2030

Jako cele strategiczne określono średnią marżę EBITDA na poziomie co najmniej 25 proc., udział produkcji węgla koksowego powyżej 90 proc. od 2026 r. i dywersyfikację przychodów tak, by średnio 10 proc. pochodziło ze sprzedaży produktów nie związanych z podstawową działalności.

Łączne nakłady inwestycyjne do 2030 r. podsumowano na 4 mld zł, z czego 71 proc. pójdzie na działania związane z ochroną powietrza, w tym z redukcją śladu węglowego.

W okresie obowiązywania Strategii, w JSW zakłada się wzrost wydajności (produktywności) w przeliczeniu na 1 osobę zatrudnioną od ok. 620 ton do ok. 860 ton węgla na osobę w roku 2030, przy założeniu przeciętnego średniorocznego zatrudnienia w latach 2022-2030 na poziomie ok. 19,9 tys. pracowników.