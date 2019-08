Kaczyński: chcemy, żeby poziom życia na wsi i w mieście był na takim samym poziomie

Dążymy do tego, żeby poziom życia na wsi i w mieście był na takim samym poziomie - mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński w środę na konwencji wyborczej partii w Sieradzu. Zapowiedział też, że jeszcze w tej kampanii wyborczej będzie "specjalna" konwencja PiS poświęcona wsi.

Kaczyński powiedział w Sieradzu, że rząd PiS zadbał o odbudowę połączeń autobusowych w kraju, a na wsiach - o odbudowę komisariatów, szkół i innych urzędów. "Wsparcie będą jeszcze uzyskiwały szpitale powiatowe" - zapowiedział. "Dążymy do tego - z sukcesami - żeby poziom życia na wsi, przeciętny dochód na głowę, tzw. dochód do dyspozycji na głowę w gospodarstwie domowym na wsi i w mieście, był na takim samym poziomie. I uczyniliśmy w tym kierunku bardzo duży krok" - podkreślił prezes PiS.



Kaczyński odnosząc się do własnych zapowiedzi dopłat "100 zł od świni i 500 zł od krowy", które - jak mówił - "były wszędzie wyśmiewane", zapewnił: "Nie tylko to będzie, ale będzie tego więcej niż sądziłem".



Przedstawił też "jeszcze jedną dobra wiadomość dla polskiej wsi". "Wszystko wskazuje, że Polak (...) zostanie (unijnym - PAP) komisarzem ds. rolnictwa" - powiedział prezes PiS, nawiązując do osoby Janusza Wojciechowskiego, który jest kandydatem polskiego rządu na stanowisko komisarza. "On będzie zarządzał - oczywiście w ramach pewnych reguł i nie liczcie, że będzie mógł przesypywać wszystko do Polski - ale będzie zarządzał w ciągu tych pięciu lat, 380 mld euro. Czyli to jest mniej więcej cztery polskie budżety" - powiedział Kaczyński.



Zapewnił, że "nieźle" Wojciechowskiego zna i jest pewien, że Wojciechowski - jako komisarz - o polskiej wsi "nie zapomni". Prezes PiS mówiąc o Wojciechowskim zapewnił też, że zna się on na rolnictwie, bo "sam jest ze wsi". "To jest człowiek, który po prostu doskonale to wszystko czuje. On polską wieś zna i on polską wieś naprawdę kocha i on w ogóle kocha wieś" - stwierdził prezes PiS.



Zapowiedział też, że jeszcze w tej kampanii wyborczej będzie "specjalna" konwencja PiS poświęcona wsi.