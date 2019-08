Kaczyński: nigdy przedtem polska wieś nie uzyskała tyle co za rządów PiS

Nigdy przedtem w polskich dziejach nie było tak, żeby w krótkim czasie polska wieś uzyskała tyle, co za rządów PiS - powiedział w środę na konwencji wyborczej PiS w Piotrkowie Trybunalskim (łódzkie) prezes partii Jarosław Kaczyński.

Kaczyński podkreślił, że zbliża się koniec kadencji Sejmu i trzeba myśleć o podsumowaniach. "Pytać o to, co uczyniliśmy, o to, co powinniśmy jeszcze uczynić. I zadać to pytanie najbardziej zasadnicze: czy ta nasza droga, na którą wyruszyliśmy przed czterema laty - a w innym sensie już wiele, wiele lat wcześniej - jest drogą właściwą. Czy idziemy w dobrym kierunku do właściwego celu" - podkreślił prezes PiS.



"I może najpierw powiem kilka słów na temat tego zagadnienia, które podnosimy już od wielu lat, podnosiliśmy w opozycji, podnosimy teraz, kiedy jesteśmy przy władzy z tym, że teraz w sensie praktycznym. Chodzi o równość. Oczywiście równość ma bardzo różne wymiary, ale w tym wypadku chodzi o tę równość, która odnosi się do sytuacji różnych regionów naszego kraju, ich mieszkańców. A także do tego podziału, który istnieje w Polsce, istnieje także gdzie indziej. To znaczy podziału między miastem, a wsią" - mówił Kaczyński.



Dodał, że ten okręg jest w większości okręgiem wiejskim. "Chociaż mamy tutaj też ogromne zakłady przemysłowe z największą elektrownią w Europie, czyli Bełchatowem. Ale przede wszystkim jest to wieś i rolnictwo. Wobec tego wypada zadać pytanie, co uczyniliśmy w tej dziedzinie. Co zyskała, bo sądzę, że można powiedzieć, że zyskała polska wieś w ciągu tych ostatnich kilku lat" - podkreślił prezes PiS.



W jego ocenie polska wieś zyskała przede wszystkim "to wszystko o czym jeszcze wspomnę, ale co dotyczy wszystkich". "Dotyczy całego kraju także mieszkańców miast. To znaczy ma bardzo poważny udział w tych wielkich transferach społecznych, które zostały dokonane. To jest łącznie 85 mld złotych. Niemała część tej sumy, bardzo poważna - chociaż trudno tutaj ustalić dokładny procent - znalazła się na polskiej wsi, wsparła polską wieś" - zaznaczył Kaczyński.



"Nigdy przedtem, sądzę, że nigdy w polskich dziejach nie było tak, żeby w krótkim czasie polska wieś uzyskała tyle, choćby powtarzam tylko z tego tytułu" - dodał prezes PiS.