Karta i gotówka idą łeb w łeb

Pandemia przyspieszyła zmiany zachodzące w naszych zachowaniach zakupowych i płatniczych.

Z badania „Jak COVID-19 zmienił zwyczaje zakupowe i płatnicze Europejczyków?”, przeprowadzonego na zlecenie spółek z grupy EVO, wynika, że wśród metod płatności karty mają w Polsce niemal tyle samo zwolenników (96 proc.) co gotówka (97 proc.). Różnica widoczna jest jednak w deklaracjach co do przyszłego wykorzystania tych form płatności - aż 22 proc. badanych zakłada, że po pandemii będzie częściej korzystać z płatności kartami, a jedynie 5 proc. wskazuje, że będzie to robić rzadziej niż przed pandemią. W przypadku gotówki trend jest odwrotny – tylko 10 proc. deklaruje jej częstsze wykorzystanie, a dwukrotnie więcej zamierza korzystać z niej rzadziej. Dodatkowe wnioski płynące z badania wskazują, że w trakcie pandemii najbardziej brakowało nam podróży, spotkań towarzyskich i korzystania z usług gastronomicznych.

42 proc. Tylu Europejczyków do zakupów online przekonała pandemia. Z tego samego powodu zaczęli też częściej płacić bezgotówkowo w sklepach stacjonarnych. 23 proc. Tylu deklaruje, że częściej niż przed pandemią będzie płacić kartą za zakupy offline.