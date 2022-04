KAS: przewoźnicy z Rosji i Białorusi mają czas do północy 16 kwietnia

Przewoźnicy z Rosji i Białorusi, którzy do północy 16 kwietnia staną w kolejce do odprawy na wyjazd z Polski, będą mogli dopełnić formalności i wyjechać za wschodnią granicę - informuje Krajowa Administracja Skarbowa. W innym przypadku kierowcom grożą kary finansowe i konieczność rozładunku.

W ramach kolejnego pakietu sankcji, Unia Europejska wprowadziła z dniem 9 kwietnia zakaz wykonywania transportu drogowego towarów na terytorium UE, obowiązujący przewoźników z siedzibą w Rosji i na Białorusi. Dla zakazu przewidziano okres przejściowy obowiązujący do 16 kwietnia; chodzi o to, by kierowcy realizujący obecnie zlecenia na terytorium krajów unijnych, zdążyli dojechać do granicy zewnętrznej i wyjechać z UE.

W województwie podlaskim chodzi o przejście graniczne z Białorusią w Bobrownikach, obecnie jedyne w tym regionie przejście dla drogowego ruchu towarowego. Od listopada, w związku z kryzysem migracyjnym na granicy polsko-białoruskiej, do odwołania jest zamknięte sąsiednie przejście graniczne w Kuźnicy. W Bobrownikach utrzymują się długie kolejki ciężarówek; w piątek rano na wyjazd z Polski trzeba tam było czekać ponad dwie doby, na odprawę czekało tysiąc tirów. KAS zwraca uwagę, że kolejki w ostatnim czasie są dłuższe również z tego powodu, że - w związku z wcześniej wprowadzonymi sankcjami gospodarczymi UE i zakazem transportu do Rosji niektórych towarów po agresji tego kraju na Ukrainę - służby celne nie tylko sprawdzają dokumenty, ale także fizycznie kontrolują ciężarówki i oceniają, czy faktycznie znajduje się w nich deklarowany w dokumentach towar. Są do tego także wykorzystywane skanery rtg. O północy z soboty na niedzielę zakończy się okres przejściowy przed wejściem zakazu wykonywania transportu w UE przez rosyjskich i białoruskich przewoźników. "Kierowcy tirów, którzy dojadą do kolejki do północy, nie ponoszą żadnych konsekwencji i będą mieli możliwość wyjazdu z Unii Europejskiej, oczywiście pod warunkiem, że nie wiozą towarów, na które są nałożone sankcje" - powiedział w piątek PAP oficer prasowy podlaskiej KAS st. asp. Maciej Czarnecki. Przewoźnicy z Rosji i Białorusi, którzy będą chcieli ustawić się w kolejce do odprawy już w niedzielę 17 kwietnia lub w dniach kolejnych, narażają się na kary pieniężne wynikające z Ustawy o transporcie drogowym, za realizację przewozów z naruszeniem obowiązków lub warunków przewozu drogowego (rozpiętość tych kar od 50 zł do kilkunastu tys. zł). "Do tego taki samochód, jeśli jedzie z towarem, będzie musiał być rozładowany, ten towar nie wyjedzie z UE" - dodał Czarnecki. Towar będzie mógł np. wrócić do miejsca załadunku lub zostać przeładowany do samochodów przewoźników, których unijny zakaz nie obowiązuje. Według danych KAS, w Bobrownikach obecnie przewoźnicy spoza Rosji i Białorusi stanowią 30 proc. oczekujących na odprawę wyjazdową z Polski. Administracja celno-skarbowa przypomina, że przy wjeździe do Polski, już od 9 kwietnia przewoźników z Rosji i Białorusi obowiązuje zakaz, za wyjątkiem dwóch sytuacji: usług pocztowych i - tu chodzi tylko o przewoźników rosyjskich - tranzytu do obwodu kaliningradzkiego Rosji.

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem © ℗