Neel Kashkari, przewodniczący Banku Rezerw Federalnych (Fed) z Minneapolis uważa, że bez dalszej pomocy dla bezrobotnych Amerykanów i firm ożywienie gospodarcze w USA spowolni i zostanie stłumione, informuje Reuters.

Bez dalszych bodźców stymulujących ożywienie znacząco spowolni, jeśli nie zostanie „zmiażdżone” – powiedział Kashkari.

Oficjel zaapelował do ustawodawców i prezydenta Donalda Trumpa o poważne potraktowanie problemu, a nie wykorzystywanie go do prowadzenia manewrów politycznych.

Oprócz palącego problemu jakim jest bezrobocie (czwartkowe dane pokazały zaskakujący wzrost liczby tzw. nowych bezrobotnych), Kashkari wskazuje na inne bolesne konsekwencje braku pomocy.

Tysiące firm może upaść, jeśli nie otrzymają większego wsparcia, co może również zaszkodzić właścicielom nieruchomości i pożyczkodawcom – stwierdził jeden z czołowych przedstawicieli Fed. Dodał, że „ból” bezrobotnych konsumentów starających się zapłacić rachunki może przenieść się na inne obszary gospodarki.

Kashkari podkreślił, że tylko Kongres ma możliwość udzielenia bezpośredniej pomocy fiskalnej małym firmom i Amerykanom.