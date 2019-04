Podczas policyjnej akcji "Wielkanoc" na drogi w całym kraju może wyjechać ponad 5,5 tys. policjantów - poinformował PAP Radosław Kobryś z Biura Ruchu Drogowego KGP. Będą wykorzystywali m.in. nieoznakowane policyjne auta z wideorejestratorami i śmigłowiec.

W tym roku policyjna akcja "Wielkanoc" potrwa od 19 kwietnia - od godziny 6 do 22 kwietnia - do godziny 22. Jak poinformowała PAP Komenda Główna Policji, w zapewnieniu bezpieczeństwa w czasie świątecznych wyjazdów weźmie udział nawet 5,5 tys. policjantów. Najbardziej widoczni mają być pierwszego i ostatniego dnia działań.



Według zapowiedzi KGP w czasie akcji ma być wykorzystywany cały sprzęt, jakim dysponuje policja ruchu drogowego, a więc oznakowane i nieoznakowane radiowozy z wideorejestratorami oraz radarowe i laserowe mierniki prędkości. Jeśli pozwoli na to pogoda, na drogach pojawią się także policyjne motocykle. Do kontroli ruchu zostanie również wykorzystany policyjny śmigłowiec.



"Głównym zadaniem policjantów jest zapewnienie płynności ruchu, dlatego będą oni kierowani w miejsca, gdzie mogą nastąpić największe utrudnienia, m.in. na wylotówki z większych miast i w miejsca zwężenia dróg" - powiedział podinsp. Radosław Kobryś.



Najwięcej uwagi policjanci mają zwracać na przekraczanie prędkości, trzeźwość i stan techniczny pojazdów. "Kierowcy mogą się spodziewać sytuacji, w której mijając jeden patrol, będą kontrolowani przez kolejny, czyli coś w rodzaju kaskadowego pomiaru prędkości" - zapowiedział Kobryś. I zaapelował, by kierowcy "nie dali policjantom szansy do wypisywania mandatów".



KGP przypomina, że przed wyruszeniem w drogę kierowcy powinni być wyspani i wypoczęci, sprawdzić stan techniczny auta, zabezpieczyć przewożony ładunek. Policjanci zaznaczają, że wszystkie przedmioty, które mogą się przemieścić podczas zderzenia, trzeba przewozić w bagażniku. Trasę należy zaplanować trasę tak, by co najmniej raz na dwie godziny zrobić pięcio- lub dziesięciominutowy postój.



W czasie akcji "Wielkanoc" policjanci będą egzekwowali obowiązujący 20-22 kwietnia zakaz ruchu samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej ponad 12 ton. 20 kwietnia zakaz ten obowiązuje w godzinach 18-22, a 21 i 22 kwietnia w godzinach 8-22.