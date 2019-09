KIO oddaliła odwołania ws. wyboru wykonawcy przekopu Mierzei

Wybór oferty NDI i Besix - polsko-belgijskiego konsorcjum jako najkorzystniejszej do wykonania przekopu Mierzei Wiślanej w Nowym Świecie był zgodny z prawem. Krajowa Izba Odwoławcza (KIO) oddaliła trzy odwołania, jakie złożyły firmy po wyborze konsorcjum.

Jak poinformowała PAP we wtorek rzeczniczka Krajowej Izby Odwoławczej Katarzyna Prowadzisz, KIO w poniedziałek po przeprowadzeniu rozprawy oddaliła trzy odwołania. Odwołującymi były: China Harbour Engineering Company, konsorcjum NDI i Besix oraz Budimex S.A.i Ferrovial Agroman.



Firmy, skarżąc decyzję wyboru dokonanego przez Urząd Morski w Gdyni, wysuwały zarzuty dotyczące m.in. rażącego zaniżenia cen jednostkowych wykonawców, niedopuszczalnej poprawy oferty, wprowadzenia w błąd zamawiającego, czego skutkiem miało być niewykazanie spełnienia warunków udziału w postępowaniu czy wadliwości złożonych pełnomocnictw.



KIO oddaliła wszystkie odwołania.



Przedstawiciele Urzędu Morskiego w Gdyni informowali w połowie lipca o tym, że najkorzystniejszą ofertę w przetargu na pierwszy etap prac przy przekopie Mierzei Wiślanej złożyło konsorcjum spółek N.V. Besix SA, NDI SA oraz NDI sp. z o.o., które zaproponowało cenę 992 mln 270 tys. zł. Aby zamawiający mógł podpisać umowę z wykonawcą, musi wyczerpać się tryb odwołań.



Jak podała rzeczniczka KIO, od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej stronom postępowania oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego. Skargę na orzeczenie może wnieść również Prezes Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia.



Jak poinformowała PAP przedstawicielka spółki NDI Magdalena Skorupka-Kaczmarek, polska grupa NDI wraz z Belgami prowadziła kilka inwestycji na terenie Polski: Centrum Finansowe Puławska, Siedzibę ING Banku Śląskiego/Chorzowska 50 w Katowicach, Sheraton Hotel w Krakowie, Sheraton Hotel w Poznaniu, a także projekt hydrotechniczny Terminal Kontenerowy DCT 2.



"Od dawna przygotowaliśmy się do tego, by wspólnie z Besixem podjąć kolejny projekt z zakresu hydrotechniki. Budowa przekopu przez Mierzeję Wiślana to unikalny projekt, bo zadań z zakresu hydrotechniki nie ma w naszym kraju aż tak wielu. Teraz przygotowujemy się już logistycznie do podpisania umowy i realizacji inwestycji" – powiedziała prezes zarządu NDI Małgorzata Winiarek Gajewska.



Koperty z ofertami firm chętnych do wykonania pierwszego etapu przekopu przez Mierzeję Wiślaną zostały otwarte pod koniec maja. Ceny zaproponowane przez sześciu inwestorów wahały się od ponad 992,2 mln zł do 1,4 mld zł (tą ostatnią ofertę złożyło konsorcjum Polbud Pomorze z chińskimi firmami).



Resort gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej na realizację pierwszej części inwestycji, czyli budowę portu osłonowego, kanału żeglugowego oraz sztucznej wyspy chciał przeznaczyć ponad 718 mln zł. Minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk informował, że jeśli doszłoby do wzrostu kosztu przekopu przez Mierzeję Wiślaną, to dodatkowe finansowanie na tę inwestycję będzie zapewnione.



Przetarg na wykonanie pierwszej części inwestycji nie obejmuje całości budowy drogi wodnej przez Mierzeję Wiślaną. Chodzi o budowę portu osłonowego od strony Zatoki Gdańskiej, kanału żeglugowego ze śluzą i konstrukcją zamknięć, wraz ze stanowiskami oczekiwania od strony Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego, oraz sztucznej wyspy na Zalewie Wiślanym.



Ogłoszenie drugiej części budowy kanału powinno nastąpić jesienią br. Postępowanie będzie dotyczyło prac na rzece Elbląg, czyli obudowy brzegów oraz robót czerpalnych. Ogłoszenie ostatniego, trzeciego postępowania - na roboty pogłębiarskie na Zalewie Wiślanym - wstępnie zaplanowano za 1,5 - 2 lata.



Według resortu budowa nowej drogi wodnej ma poprawić dostęp do portu w Elblągu oraz zagwarantować Polsce swobodny dostęp z Zalewu Wiślanego do Bałtyku, z pominięciem kontrolowanej przez Rosję Cieśniny Piławskiej.



Kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną ma mieć około 1 km długości i 5 metrów głębokości. Umożliwi wpływanie do portu w Elblągu jednostek o zanurzeniu do 4 m, długości 100 m, szerokości - 20 m. Budowa kanału ma potrwać do 2022 roku.