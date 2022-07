KNF ukarała męża i żonę

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Komisja Nadzoru Finansowego ujawniła, że nałożyła na Wojciecha Babińskiego 1,95 mln zł kary za brak komunikatów o handlu akcjami AQT Water. 1,2 mln kary nałożono na jego żonę.

Były prezes jednej z najgorętszych przed dwoma laty spółek z NewConnect - jak wynika z jego profilu w jednym z serwisów społecznościowych zajmuje się teraz odzyskiwaniem ropy z zanieczyszczonej ziemi. Kiedy jeszcze był szefem AQT Water, producenta instalacji do przydomowego oczyszczania ścieków, bardzo aktywnie handlował jej walorami - od 10 lipca do 4 sierpnia 2020 r. do wyjątków należały sesje, na których menedżer nie kupował i sprzedawał akcji. Regułą było upłynnianie większych (rzędu kilkunastu lub kilkudziesięciu tysięcy sztuk) i kupowanie mniejszych pakietów (rzędu kilkuset sztuk). Np. na sesji 30 lipca Wojciech Babiński kupił 470 akcji i sprzedał 19,4 tys. papierów.