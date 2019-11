KNF: zmiana przepisów w Konstytucji przyczyni się do wzrostu zaufania obywateli do systemu emerytalnego

Każda zmiana przepisów, a w szczególności Konstytucji, w celu zagwarantowania prywatności i ochrony środków zgromadzonych w PPK i na IKE z pewnością przyczyni się do wzrostu zaufania obywateli do systemu emerytalnego, napisał na Twitterze wiceprzewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Rafał Mikusiński.

Wiceprzewodniczący KNF odniósł się w ten sposób do wypowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego, który w swoim expose zwrócił się do wszystkich posłów z propozycją zmiany Konstytucji RP tak, aby zagwarantować środki PPK i Indywidualnych Kont Emerytalnych, zagwarantować ich prywatność i ochronę, by odzyskać zaufanie obywateli, przywrócić im wiarę w godną egzystencję.



"Co ważniejsze - jak zaznaczył Mikusiński - byłoby to istotne wsparcie w upowszechnianiu długoterminowego i systematycznego oszczędzania w społeczeństwie z przeznaczeniem na emeryturę, co stanowiłoby wzmocnienie roli rynku kapitałowego w dostarczaniu finansowania do polskich przedsiębiorstw".



Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny i powszechny system długoterminowego oszczędzania. Może do niego przystąpić każdy zatrudniony, który podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym. Oszczędności tworzone będą wspólnie przez pracowników, pracodawców oraz państwo.



Zgodnie z ustawą, która weszła w życie w styczniu br., od 1 lipca tego roku, jako pierwsze do systemu wchodzą największe przedsiębiorstwa zatrudniające co najmniej 250 osób. Potem, co pół roku - do stycznia 2021 r. - system będzie wprowadzany w coraz mniejszych firmach. Docelowo system obejmie 7-8 mln osób.