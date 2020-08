Kolejka chętnych po miliardy z CO 2

Pracodawcy RP: Propozycje Ministerstwa Finansów ograniczą polskim pacjentom dostęp do leczenia

"Projekt pacjentom ok. 1 mld zł przeznaczonych na refundację i przerzuca te koszty na obywateli. Stanowi to realne zagrożenie w zakresie ograniczenia dostępu pacjentów do wielu powszechnie używanych i skutecznych farmakoterapii. Ponadto zmiany te stoją w sprzeczności z przyjętą we wrześniu 2018 r. „Polityką Lekową Państwa 2018–2022” - podkreślają Pracodawcy RP w piśmie do Ministerstwa Finansów.