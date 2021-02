Kolejka po granty na badania i rozwój

Popyt na dotacje dla firm, które chcą wdrażać wyniki prac B+R, pięciokrotnie przekroczył możliwości budżetowe konkursu.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) zakończyła nabór dotacyjny z poddziałania 3.2.1 programu Inteligentny Rozwój („Badania na rynek”). Do rządowej agencji wpłynęło 412 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę ok. 2,4 mld zł. Tymczasem budżet konkursu wynosi 500 mln zł. Z tej kwoty 65 mln zł popłynie do przedsiębiorców, którzy prowadzą projekty na Mazowszu, a reszta do MŚP z pozostałych województw. O skali wsparcia decyduje lokalizacja przedsięwzięcia i wielkość firmy ubiegającej się o wsparcie.