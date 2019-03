Kolejna próba brytyjskiej premier

Dzisiaj przed nami kolejne, trzecie już głosowanie nad umową wynegocjowaną przez Therese May.

Tym razem jednak nie będzie ono dotyczyć przyszłych stosunków pomiędzy Unią Europejską, a Wielką Brytanią zawartych w politycznej deklaracji, a jedynie technicznych warunków opuszczenia wspólnoty. Powyższy zabieg ma dwa główne cele. Po pierwsze chodzi o ominięcie zasady wprowadzonej przez Spikera Izby Gmin, który stwierdził, że taki sam tekst nie może zostać poddany pod głosowanie w czasie jednej sesji parlamentarnej. Po drugie, rozdzielenie obu głosowań zwiększa szanse na sukces brytyjskiej premier. Te jednak w dalszym ciągu wydają się niewielkie ze względu na brak poparcia ze strony irlandzkiej partii DUP. Theresa May zdaje się robić wszystko co w jej mocy aby doprowadzić do przegłosowania swojej wersji porozumienia. Przedwczoraj zapowiedziała ona nawet rezygnację z zajmowanego stanowiska w razie przyjęcia jej wersji umowy, starając się tym ruchem przeciągnąć na swoją stronę mniej przychylną część członków Partii Konserwatywnej. Należy mieć również na uwadze, że przy dzisiejszym głosowaniu najbardziej eurosceptyczna część brytyjskiego parlamentu staje przed poważnym wyborem. Zgodnie z ustaleniami zawartymi z Unią Europejską dzisiaj mija termin ratyfikacji głównego tekstu porozumienia. W razie kolejnej porażki Theresy May brytyjscy parlamentarzyści będą musieli zdecydować: albo twardy Brexit, albo dłuższe przedłużenie całego procesu, co wiąże się również z koniecznością uczestnictwa w majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego. Biorąc pod uwagę wyniki wczorajszego głosowania, w którym największe uznanie zdobyły warianty zakładające bardziej miękką formę Brexitu, bardziej prawdopodobna wydaje się druga z opcji. To z kolei byłby scenariusz, którego najbardziej eurosceptyczna część brytyjskiego parlamentu chciałaby uniknąć. Czy zabiegi brytyjskiej premier okażą się wystarczające do zdobycia uznania większości parlamentarzystów? Na to pytanie poznamy odpowiedź już ok. godziny 15.30. Sytuacja jest cały czas dość dynamiczna i ciężko pokusić się o jakąkolwiek prognozę, choć rynek po dwóch porażkach May zdaje się wątpić w jej szansę na zwycięstwo.

Na rynku walutowym mamy dziś do czynienia z ponownym wzrostem apetytu na ryzyko. Na wartości zyskują w największym stopniu waluty Antypodów. Entuzjazm udzielił się również inwestorom na rynkach azjatyckich, gdzie chińskie indeksy zanotowały ponad 3% wzrosty. Polepszenie nastrojów związane jest z wczorajszymi wypowiedziami Stevena Mnuchina dotyczących toczących się negocjacji handlowych. Stwierdził on bowiem, że rozmowy są „bardzo owocne”. Sądząc po notowaniach kontraktów terminowych na S&P500 skala entuzjazmu w USA wydaje się nieco mniejsza. Uczestnicy rynku zdają sobie bowiem sprawę, że dojście do kompromisu zajmie więcej czasu niż pierwotnie tego oczekiwano. Przypomniał o tym wczoraj doradca ekonomiczny Donalda Trumpa Larry Kudlow, który stwierdził że może ono zająć kilka tygodni, bądź nawet miesięcy. Z drugiej jednak strony wyraził on gotowość do cofnięcia niektórych ceł na towary z Chin w krótkim czasie po osiągnięciu porozumienia.