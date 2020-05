Kolejne przypadki koronawirusa wśród górników z kopalń Polskiej Grupy Górniczej

Do 273 wzrosła we wtorek liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa wśród pracowników Polskiej Grupy Górniczej (PGG), a liczba osób objętych kwarantanną przekroczyła 1,3 tys. Spółka rozważa czasowe wstrzymanie wydobycia węgla w trzeciej kopalni; dwie inne nie pracują już drugi tydzień.

W poniedziałek po południu łączna liczba zakażonych wirusem SARS-CoV-2 pracowników PGG wynosiła 242. We wtorek Grupa poinformowała o kolejnych ponad 30 potwierdzonych przypadkach.



Od ponad tygodnia wstrzymane jest wydobycie węgla w dwóch kopalniach, gdzie zakażonych jest najwięcej: ruchu Jankowice rybnickiej kopalni ROW (według najnowszych danych choruje tam 132 pracowników) oraz katowickiej kopalni Murcki-Staszic, gdzie we wtorek rano zarażone były 94 osoby.



Rośnie też liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa w gliwickiej kopalni Sośnica - w poniedziałek informowano o 32 zakażonych, we wtorek rano już o 43. Jak dowiedziała się PAP ze źródeł zbliżonych do kopalni, PGG rozważa czasowe - do końca tego tygodnia - wstrzymanie wydobycia również w tym zakładzie.



"Analizowane są różne scenariusze działania. Jeżeli zostaną podjęte decyzje, natychmiast o nich poinformujemy" - powiedział PAP rzecznik PGG Tomasz Głogowski.



Ponadto infekcję SARS-CoV-2 potwierdzono u trzech górników z kopalni Marcel w Radlinie (podobnie jak Jankowice, jest to część kopalni zespolonej ROW) oraz u jednego pracownika należącego do PGG Zakładu Górniczych Robót Inwestycyjnych.



Łącznie kwarantanną objęte są 1362 osoby spośród ok. 41 tys. pracowników Polskiej Grupy Górniczej. Wśród załogi PGG są wykonywane kolejne testy pod kątem zachorowania na Covid-19. W ostatnich dniach liczba potwierdzonych przypadków zakażenia systematycznie rosła.



O 18 zakażonych osobach poinformowała także Jastrzębska Spółka Węglowa - to 14 górników z kopalni Pniówek w Pawłowicach oraz czterech pracowników firmy świadczącej usługi dla tej kopalni. Ponadto koronawirusa potwierdzono u górników z bytomskiej kopalni Bobrek-Piekary.



Przed tygodniem dwie kopalnie PGG, gdzie zakażeń jest najwięcej - Murcki-Staszic i Jankowice - wstrzymały wydobycie węgla z powodu rozprzestrzeniania się koronawirusa. Pierwotnie zakładano, że wznowią one wydobycie w poniedziałek 4 maja, zdecydowano jednak o przedłużeniu przerwy w produkcji o kolejny tydzień - do 10 maja. O przedłużenie okresu wstrzymania produkcji wnioskowały do sztabu kryzysowego dyrekcje obydwu kopalń, gdzie absencja sięgnęła kilkudziesięciu procent załogi.



Obecnie w zatrudniającej blisko 4 tys. osób kopalni Murcki-Staszic niezbędne zadania - zarówno pod ziemią, jak i na powierzchni - wykonuje ok. 1,2 tys. osób. Normalnie pracują dział wentylacji i zastępy ratownicze; są wykonywane też pomiary i roboty konieczne ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe, np. doszczelnianie tzw. zrobów, czyli miejsc po eksploatacji węgla. W dwóch wyeksploatowanych ścianach są prowadzone niezbędne prace likwidacyjne.



Węgla nie wydobywa również rybnicka kopalnia Jankowice (część kopalni ROW), gdzie załogę pod ziemią zredukowano o przeszło połowę, do ponad tysiąca osób. Kopalnia Jankowice utrzymuje natomiast odstawę urobku z sąsiedniej kopalni Chwałowice. Oprócz tego są prowadzone roboty zabezpieczające, służące zapewnieniu prawidłowej wentylacji, ochrony przeciwpożarowej oraz odwodnienia wyrobisk. Ze względu na konieczność zminimalizowania zagrożeń pożarowego i zawałowego trwa odświeżanie frontu na niektórych ścianach wydobywczych. W trzech ścianach w Jankowicach są prowadzone prace likwidacyjne, konieczne dla bezpieczeństwa przeciwpożarowego.



W końcu ub. tygodnia sztab kryzysowy PGG zorganizował dodatkowe wymazobusy, które obsługują wyłącznie pracowników ruchu Jankowice na kwarantannach.



Według przekazanych we wtorek rano danych sanepidu, w woj. śląskim zakażanie koronawirusem potwierdzono dotąd łącznie u 2755 osób; we wtorek poinformowano o 99 nowych przypadkach infekcji. Od początku epidemii w regionie zmarło 130 chorych, a 599 osób wyzdrowiało. Pobrano ponad 33,3 tys. próbek do testów na obecność SARS-CoV-2, z czego 837 minionej doby.