Kolejny gigant technologiczny wycofuje się z Rosji. Rośnie niepewność

Amerykańskie przedsiębiorstwo już wcześniej zawiesiło działalność w Rosji z powodu jej najazdu na Ukrainę. Teraz ma dojść natomiast do całkowitej likwidacji działalności IBM w tym kraju.

„Ponieważ konsekwencje wojny wciąż narastają i rośnie niepewność co do jej długoterminowych skutków, podjęliśmy teraz decyzję o uporządkowanej likwidacji działalności IBM w Rosji” – napisał do pracowników prezes Arvind Krishna, cytowany przez agencję Reutersa.

IBM zatrudnia w Rosji kilkaset osób.