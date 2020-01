Kolejny rekord słowackiej motoryzacji

Z taśm fabryk w Bratysławie, Trnavie, Żylinie i Nitrze zjechało w 2019 r. ponad 1,1 mln samochodów. W tym roku ma ich być 1,15 mln.

1,1 mln aut wyprodukowały słowackie fabryki samochodowe w ubiegłym roku. To nowy rekord, choć tylko o 1 proc. wyższy niż w 2018 r. — wynika z informacji Słowackiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego (ZAP). Oznacza to, że licząca 5,45 mln mieszkańców Słowacja, w której fabryki mają Jaguar Land Rover, Kia Motors, Volkswagen oraz PSA, nadal jest światowym liderem w produkcji samochodów per capita. Na 1 tys. mieszkańców przypadły 202 auta (o jedno więcej niż rok wcześniej). Na kolejnych miejscach znalazły się Czechy (126) i Słowenia (100), a średnia w Europie to 37 aut na 1 tys. mieszkańców.