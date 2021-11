Kolejny rekord tajwańskiego eksportu

Tajwański eksport ustanowił nowy rekord. W październiku wzrósł 16-ty miesiąc z rzędu osiągając najwyższą w historii wartość, napędzany zamówieniami na elektronikę użytkową, donosi Reuters.

Według danych tamtejszego ministerstwa finansów, w październiku 2021 r. sprzedaż zagraniczna Tajwanu osiągnęła rekordowy pułap 40,14 mld USD rosnąc o 24,6 proc. w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej. Oznacza to niewielkie wyhamowanie dynamiki z 29,2 proc. we wrześniu, ale nieznacznie więcej niż zakładała mediana prognoz kształtująca się na poziomie +24,4 proc.

Eksport produktów telekomunikacyjnych i elektronicznych osiągnął w październiku rekordowy poziom 5,88 mld USD dolarów, a eksport półprzewodników wzrósł o 11,8 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim.

W ujęciu geograficznym, sprzedaż do Chin, na największy dla Tajwanu rynek zbytu zwiększyła się o 14,3 proc. w ujęciu rocznym do 16,22 mld USD. Natomiast eksport do Stanów Zjednoczonych podskoczył do 29,4 proc.

Import wzrósł w październiku o 37,2 proc. po 40,4-proc. dynamice miesiąc wcześniej.

Szacunki resortu finansów wskazują, że w listopadzie eksport może wzrosnąć o 37,2 proc. r/r. Natomiast w całym IV kwartale 2021 r. może zwiększyć się o 21,4 proc. zaś w I kw. przyszłego roku o 11,8 proc.