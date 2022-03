Kolejny rok mieszkaniowej hossy?

W obliczu rosnących stóp procentowych oraz dość jednoznacznych wypowiedzi członków RPP co do dalszej konieczności zaostrzenia polityki pieniężnej, rodzi się pytanie o możliwość kontynuacji dynamicznej hossy mieszkaniowej. Towarzyszy nam ona już od ponad dziewięciu lat. W ocenie analityków rynku finansowego stopa referencyjna wzrośnie w tym roku do około 5 proc., co niewątpliwie będzie miało znaczący wpływ na ograniczenie zdolności kredytowej nabywców, a u dotychczasowych kredytobiorców istotnie ograniczy budżet domowy.