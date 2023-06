Fundusz w ostatnich tygodniach to pojawiał się, to znikał z rejestru. Jeszcze 14 czerwca, a więc kiedy kurs wystrzelił po informacji o dacie premiery “Phantom Liberty”, dodatku do “Cyberpunka 2077”, Mirabella ujawniła się z pakietem 0,5 proc. Kurs doszedł wówczas do 159 zł. Natomiast w dniu, w którym doszło do zejścia poniżej progu 0,5 proc., wynosił około 147 zł.

W rejestrze KNF widnieją obecnie trzy fundusze z krótką pozycją netto przekraczającą 0,5 proc. - Point72 (0,5 proc.), AQR Capital Management (0,59 proc.) i Kintbury Capital (0,58 proc.).

16 czerwca poniżej progu 0,5 proc. zszedł Gladstone, a 13 czerwca Black Rock.

Krótka pozycja nastawiona jest na zarabianie na spadku kursu akcji.