Komputery Mac w centrum uwagi menedżerów

Laptop dla biznesmena? Powinien charakteryzować się nadzwyczajną wydajnością i wytrzymałością, a przy tym być niezawodny – takie są komputery Apple. Kto szuka do firmy urządzeń poręcznych i podręcznych, ten nie oprze się propozycji, jaką stanowią laptopy MacBook.

MacBook Air

Zobacz także Apple to więcej niż sprzęt

MacBooki firmy Apple znajdują się na czołowych miejscach listy życzeń przedsiębiorstw. Wynika to przede wszystkim z ich osławionej niezawodności. Nic dziwnego, że z każdym rokiem coraz więcej polskich przedsiębiorców wybiera te urządzenia, by z ich pomocą prowadzić biznes. Charakterystyka i funkcjonalności MacBooków sprawiają bowiem, że doskonale odpowiadają one na potrzeby środowiska biznesowego.

Od początku bezpieczne

Od czerwca laptopy MacBook są dostępne w szerszej niż dotąd palecie możliwych konfiguracji. Niezależnie od wielkości matrycy każdy ekran, obsługujący zarówno laptopy MacBook, jak i komputery stacjonarne Mac, zbudowany jest w technologii IPS (In-Plane-Switching) i stanowi ciekłokrystaliczny panel, w którym piksele są oświetlane przy pomocy diod LED.

Każdy laptop marki MacBook współpracuje z iPhonem. Oznacza to, że korzystając z Maca i iPhone'a, można swobodnie kopiować i przeklejać treści, synchronizować dokonane zmiany i kontynuować prowadzone rozmowy. Oczywiście trzeba najpierw dokonać synchronizacji. Jak? Gdy ikona podłączonego do MacBooka smartfona pojawi się na pasku bocznym, po jej zaznaczeniu wyświetlą się opcje synchronizacji, które dają użytkownikowi wybór różnych wariantów tego procesu.

Komputery MacBook zasłynęły z bezpieczeństwa. Nie tylko one, lecz wszystkie komputery Apple, w tym modele desktopowe Mac, są już na starcie w pełni zabezpieczone i nie wymagają od użytkownika instalowania dodatkowych zabezpieczeń. Mają bowiem wbudowane funkcje, takie jak np. szyfrowanie danych w czasie rzeczywistym.

Mocną stroną systemu zabezpieczeń MacBooków jest Touch ID, czyli czytnik linii papilarnych, który sprawdza tożsamość osoby próbującej odblokować dane urządzenie. Każdego człowieka wyróżniają unikalne linie papilarne. Dzięki temu czytnik z łatwością sprawdza tożsamość przez porównanie linii papilarnych z liniami właściciela, który jako jedyny jest uprawniony do uruchamiania urządzenia dotykiem.

Komputery Mac są ponadto wyposażone w technologię Gatekeeper, która zapewnia uruchamianie na nich jedynie zaufanego oprogramowania. Najbezpieczniejszym miejscem do pobierania aplikacji na komputer Mac jest sklep App Store. Dlaczego? Apple weryfikuje każdą aplikację w sklepie App Store przed jej udostępnieniem, co daje użytkownikowi gwarancję bezpieczeństwa.

Poręczne i wydajne

Kolejną zaletą komputerów Mac jest to, że wszystkie są wyposażone w system operacyjny macOS należący do rodziny uniksowych systemów operacyjnych. System ten jest produkowany przez Apple i od 2002 r. instalowany fabrycznie na komputerach tej firmy. Działa sprawniej niż Windows, przyciąga wyglądem i funkcjonalnościami, a jego interfejs jest intuicyjny w użytkowaniu.

Wprawdzie system operacyjny Apple ma wszystkie aplikacje niezbędne w biurze i dla menedżera, jednocześnie obsługuje jednak równie popularne narzędzia jak te z pakietu Microsoft 365, Outlook czy aplikacje Google Workspace. Również Excel hula pędem na komputerach Mac – jak mawiają użytkownicy.

Biznesmeni szukają komputerów poręcznych i takie dokładnie są laptopy MacBook. Najlżejsze z nich należące do serii Air ważą około 1,5 kg i są tak lekkie, że można je nosić w aktówce. Ze względu na wymiary (1,15 cm grubości przy 35 cm długości i 24 cm szerokości) i niewielką wagę użytkownik może je zabrać wszędzie, by komputer zawsze mieć pod ręką.

Od kiedy MacBooki są wyposażone w autorskie chipy Apple – najpierw M1, a teraz M2 – uzyskały dodatkową moc i wydajność. Nie sposób znaleźć na rynku konkurencyjne urządzenia o podobnej konfiguracji, które w tak poręcznej, kompaktowej obudowie mogłyby zapewnić tę samą wydajność.

Układy Apple Silicon w laptopach MacBook chłodzone są pasywnie, co daje urządzeniom nadzwyczajną wydajność. Nie zawierają one tzw. komponentów szeleszczących (np. wentylatorów) odpowiedzialnych za ochronę przed zbytnim nagrzewaniem. Laptopy Apple są ponadto wyposażone w spore gumowe nóżki, co wspiera obieg powietrza i odprowadzanie nadmiaru ciepła w momentach najintensywniejszego użytkowania.

Parametry akumulatorów w laptopach MacBook robią wrażenie. Pojemność baterii litowo-polimerowej umożliwia – na jednym ładowaniu – do 15 godzin bezprzewodowego przeglądania internetu i do 18 godzin odtwarzania filmów dzięki aplikacji Apple TV. Za sprawą funkcji zasilania przy użyciu dwóch portów USB-C i dzięki przewodowi z USB-C użytkownik uzyskuje ponadto możliwość błyskawicznego ładowania urządzenia.

Wszędzie pod ręką

Praca bez zwłoki, szybkie działanie, skuteczność, zniwelowanie do minimum możliwych awarii i przestojów – tak użytkownicy charakteryzują komputery Apple. Ich nadzwyczajna reaktywność i wielozadaniowość to pochodna wyposażenia w czipy M2. Również zunifikowana pamięć RAM w układzie scalonym Apple umożliwia szybką i płynną pracę nad wieloma zadaniami jednocześnie. Kto korzysta z komputera Apple, ten bez trudu zmierzy się z każdym wymagającym projektem, równie wtedy, gdy trzeba procesować kilka działań naraz. Nawet przy dużym obciążeniu komputery Mac zachowują wyjściową temperaturę.

Obecnie komputer dla biznesmena musi być mobilny. Jeśli nie umożliwia audiowizualnego kontaktu z całym światem, to nie spełnia głównej potrzeby profesjonalistów XXI w., którzy muszą być w kontakcie – zawsze w zasięgu. Pod tym względem laptopy MacBook są bezkonkurencyjne. System głośników z technologią Dolby Atmos sprawia, że ich użytkownicy są otoczeni przestrzennym dźwiękiem i mają poczucie, że rozmówcy są tuż obok. Podobne wrażenie odnoszą osoby po drugiej stronie łącza, gdyż laptopy MacBook wyposażone są w układ mikrofonów.

Dźwięk w MacBookach wydobywa się z przestrzeni pomiędzy podstawą a klapą, co przy możliwościach odchylenia ekranu od podstawy i postawienia urządzenia bokiem daje dodatkowe efekty dźwiękowe. Staranne zbieranie dźwięku jest wzmocnione działaniem oprogramowania – dopracowane przez Apple algorytmy zapewniają użytkownikowi wysoki komfort rozmów, a kamera FaceTime HD wyraźnie wychwytuje obraz, nawet przy słabym świetle.

Właściwości laptopów MacBook i komputerów Mac sprawiają, że są to idealne urządzenia dla przedsiębiorców i menedżerów, którzy niekoniecznie pracują w biurze, lecz przemieszczają się i potrzebują sprzętu w terenie. Znajdują w nich pomoc, niezawodność, szybkość działania i bezpieczeństwo.